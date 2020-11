A pozitív történetek körbevesznek bennünket

A Highlights of Hungary nagykövetei 2020-ban is felkutatják a kiváló magyar teljesítményeket. A csapat olyan nívós, a saját szakmájukban elismert emberekből áll, mint Mádai Vivien televíziós személyiség, Marsalkó Dávid a Halott pénz alapítója vagy Törőcsik Franciska színész.

A Highlighlights hetedik éve keresi, gyűjti össze és díjazza a kimagasló hazai teljesítményeket. Évről-évre egy változó nagyköveti csapattal teszik ezt, amely idén Háfra Noémi világbajnok kézilabdázóból; Mádai Vivien műsorvezetőből; Törőcsik Franciska színésznőből; Farkas Richárdból (a Pajta séfje); Marsalkó Dávidból (többszörös Fonogram- és Petőfi Zenei díjas előadóművész); Martinkó Józsefből (az Octogon magazin főszerkesztője); Miki357 kliprendezőből; Takács Ákosból (a Red Bull Pilvaker alapítója, marketing szakember); Trellay Leventéből (a Telep Galéria és a Konyha társalapítója); valamint a PET Kupa nonprofit szervezetből áll.



A nagykövetek által felállított 55 jelöltből nemcsak ők, de a közönség is megszavazza a számára legszimpatikusabbakat, a díjazottak pedig most először több millió forintos pénzjutalomban is részesülnek. A korábbi esztendőkben így emelte ki és helyezte reflektorfénybe a Highlights például a Tipton nemzetközi színtéren is népszerű szemüveg manufaktúrát, az autistákat foglalkoztató Kockacsokit vagy a Gombaszögi Nyári Tábort, amely a legnagyobb magyar szervezésű rendezvény a Felvidéken. Újdonság, hogy 2020-tól még több hangsúlyt fektetnek a határon túli magyar teljesítményekre, és fókuszáltan keresik a Kárpát-medence kiválóságait.

Ráadásul kinyitva a lehetőséget a közönségnek, már bárki ajánlhat a nagykövetek figyelmébe előremutató személyeket, projekteket, akciókat! A Highlights szlogenével, azaz a #hassalkossgyarapíts hashtaggel megosztotott tartalmakat a Facebookon és az Instagramon is folyamatosan szemmel követik, a nagykövetek pedig még jelölti listájuk lezárásáig örömmel fogadják ezeket. Mivel a Highlights kategóriák nélkül díjaz, így számos nagyszerű történetnek ez az egyetlen fórum, ahol elismerésre találhat vagy bemutatkozhat a nagyközönség számára.



Borítókép: illusztráció