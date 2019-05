A romantikus filmek esküvői jelenetei nem gyakoriak Veszprémben

Vészesen közeledik az esküvői szezon. Azokra gondolva, akik még csak most kezdenek bele, vagy csupán a gondolat fogant meg a fejükben, körbejártuk, milyen lehetőségek várnak rájuk az anyakönyvvezetőnél.

Ha egy pár elhatározta magát, és szeretnék összekötni az életüket, az első hivatalos lépés, hogy felkeresik a helyi anyakönyvvezetőt. Sziklási Mónikát, a veszprémi anyakönyvvezetők csoportvezetőjét faggattuk arról, mire is kell számítaniuk az esküvő előtt állóknak, ha mindent gördülékenyen, és hibamentesen szeretnének elrendezni.

A polgári szertartás kötelező elemein túl nagy szabadsága van a pároknak a ceremóniában. Az egyik ilyen kiemelt dilemma a nem kötelező elemek közül, hogy mi helyettesítse a mára már elavult homoköntési-ceremóniát. – Volt már olyan, hogy leírták a párok egymásnak a fogadalmat, és viasszal a ceremónia keretében lepecsételték ujjlenyomattal, akik palettára öntöttek festéket, amik aztán összefolytak, de külső esküvőn volt már faültetés is. Puzzle-kirakást is láttam már, ahol a saját fotójukat rakták össze egy mágnestáblán – mondta el a Napló kérdésére Sziklási Mónika.

– A házasságkötés akkor lesz jogilag érvényes, ha a kötelező részben mind a menyasszony, mind a vőlegény igennel válaszol. Ezt határozottan kérjük is a jegyesektől. – tette hozzá Sziklási Mónika.

A zenében is van mozgástér. – A nászinduló most már nagyon ritka az esküvőkön. A szertartás elején és végén lehet szöveges zene, de közben, mikor beszélünk, ragaszkodunk a szöveg nélküli zenéhez. De a Metallica zenéjére is csináltunk már esküvőt – tette hozzá Sziklási Mónika.

Anyakönyvvezetőként nem befolyásolják a párokat, hiszen ez mindenkinek a saját esküvője. Olyannal sem találkoztak még, hogy a menyasszony elfutott volna az esküvőjéről, ahogyan azt az amerikai filmekben szoktuk látni. – Olyan megtörtént már, hogy a vőlegény azt kérte, az ajtókat ne csukjuk be, mert tudnia kellett, hogy az az ajtó nyitva áll.

Onnantól kezdve, hogy elhangzik a két igen, nincs visszaút, nincs érvénytelenítés. Ha a lakodalomban összeveszik a pár, már csak a bíróságra mehetnek.

Ami hátráltathatja a kreativitás kibontakozását, hogy a házasságkötő teremben fél­óránként van egy szertartás, tehát ott nem fér bele a rugalmasság. A magyar hagyomány az, hogy teremben tartják a ceremóniát a násznéppel, utána elmennek a templomba. A külsős esküvők már a külföldi mintákat mutatják, amik egyre inkább teret hódítanak.