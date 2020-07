Egyre több állatbetegség terjedhet át az emberekre is kutatók szerint

„A következő években állatról emberre átterjedő betegségek folyamatos áradatával szembesülhetünk, ha továbbra is kizsákmányoljuk az állatvilágot és károsítjuk az ökológiai rendszereket”

– hangsúlyozta Inger Andersen, UNEP vezetője.

A jelentés szerint mindehhez a hús iránti kereslet növekedése, az urbanizáció és a klímaváltozás is hozzájárul. A kutatók szerint az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 betegség csak egy újabb példája a zoonózisoknak, vagyis az állatról emberre terjedő betegségeknek. A SARS-CoV-2 ugyanis eredetileg denevérekről egy másik állat közvetítésével terjedt át emberekre. Hasonlóan történt az ebola és a MERS esetében is. Szakértők feltételezései szerint a cibetmacskafélékről került át a Sars-vírus 2003-ban az emberre.

– mondta Delia Randolph, az ILRI állatorvosi járványtani szakértője.

„Nagyon is előrelátható volt ez a pandémia” – jelentette ki. Mint mondta, az 1930-as évektől világos trend rajzolódik ki az emberi fertőzések növekedő számában, amelyek mintegy 75 százaléka vadállatoktól eredeztethető. A jelentés szerint sokszor a háziasított jószág közvetíti a betegségeket. A dokumentum kiemeli, hogy több emberi tényező is szerepet játszik ebben. Egyrészt az állati proteinek iránti kereslet növekedése és ezzel párhuzamosan a gyarapodó állattartás egyre több és genetikailag egymáshoz hasonló állatot produkál, amelyek ezáltal jóval inkább ki vannak téve a fertőzések veszélyének. Másrészt közrehat az állatvilág kizsákmányolása a vadászattal, illetve a vadállatok kereskedelmével és húsuk fogyasztásával.

Denevéreket tesztelnek Thaiföldön

Több száz patkósdenevért gyűjtöttek be thaiföldi kutatók egy barlangban, hogy koronavírusteszteket végezzenek rajtuk annak megállapítására, nincsenek-e veszélyben a környékbeli lakosok, akiknek étlapján a denevérhús is előfordul. A mintegy 300 denevért a délkelet-thaiföldi Csantaburi tartományban, Tham Sador erdei barlangban gyűjtötték be. Az állatoktól vér-, nyál-, vizelet- és ürülékmintát vesznek a barlang közelében, majd szabadon engedik őket. Kínán kívül elsőként Thaiföldről jelentettek koronavírus-fertőzést. A délkelet-ázsiai turistaparadicsomban eddig 3134 koronavírus-esetet regisztráltak, a fertőzésbe 58-an haltak bele. Az elmúlt 20 napban nem találtak olyan embert, aki odahaza fertőződött volna meg, az új esetek mind külföldről hazatérő thaiföldieket érintettek.