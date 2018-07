Éld át a BAHART hajóin, amit egy fotó sem ad vissza!

A legkedveltebb útvonalakon, így a Siófok-Balatonfüred-Tihany, illetve a Fonyód-Badacsony útvonalon a főidényben naponta összesen 26 járat üzemel.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Július 7-én elindul a 172. hajózási szezon főidénye! A BAHART idén nyáron egy héttel meghosszabbította a főidényi időszakot, így egészen augusztus 26-ig várja az utasokat a települések közötti sűrűbb menetrendi hajózással, valamint a teljes séta- és programhajó kínálatával. Így akár a nyaralás minden napjára találhat magának a család minden tagja kikapcsolódást, és garantáltan senki sem fog unatkozni a legkisebbektől a legidősebbekig!

Ezen alapelvek mentén indult el idén húsvétkor a 172. balatoni hajózási szezon. Változatlan díjakon, színvonalas ügyfélkiszolgálás mellett vehetik idén is igénybe az utasok a BAHART hajózási szolgáltatásait. 2018. július 7-én lép érvénybe a személyhajózás főidényi menetrendje, melyről részletes információkat találhat az utazóközönség a társaság napi szinten aktualizált honlapján, a www.bahart.hu oldalon.

Érdemes a hajózási lehetőségkereső segítségével kiválasztani a legvonzóbb hajózási szolgáltatást, és megismerkedni a célállomások programjaival, látnivalóival. Szükség szerint segítség és tájékoztatás kérhető a március végétől üzemelő BAHART Info Vonalon is (84 / 310 050), mely a személyhajózási és kompközlekedés üzletágak megkereséseinek központi kiszolgálását látja el.

A személyhajózási forgalom a májusi koranyárias időjárásnak és a 2 hosszú hétvégének (május 1., pünkösd) köszönhetően az előzetesen tervezetthez képest is jobban alakult. Az utasforgalmi adatok alapján, a húsvéti szezonindulásától 2018. június 30-ig összesen 184.000 utast szállítottak a személyhajók, mely az előző év azonos időszakához viszonyítva +23%-os növekedést, 35.000 fővel több utast jelentett.

Az élményhez Hajó visz!

A települések közötti menetrendi hajózás biztosításával a Balatoni Hajózási Zrt. célja, hogy a Balatonnál nyaralók a kirándulásaik tervezésekor számoljanak a hajókkal is, mint utazási eszközzel. Ezért a Balaton parti települések, mint célállomások látnivalóira és programlehetőségeire a Társaság valamennyi kommunikációs eszközével felhívja az utazók figyelmét. Ugyanezt a célt szolgálja, a menetrendi személyhajó és komp menetjegyekkel együtt kiosztott kuponfüzet is, mely a célállomásokon működő BAHART partnerek ajánlatait tartalmazza. Ennek felhasználásával a BAHART utasai számos szolgáltatást tudnak a kuponokkal kedvezményesen igénybe venni a Balaton körül.

A főidényben mind a 21 közforgalmú személyhajó kikötő és valamennyi személyhajó bekapcsolódik a szolgáltatás biztosításába. Összesen 15 útvonalon, 458 járatot indít heti szinten a BAHART. A legkedveltebb útvonalakon, így a Siófok-Balatonfüred-Tihany, illetve a Fonyód-Badacsony útvonalon a főidényben naponta összesen 26 járat üzemel. A legforgalmasabb útvonalakon ráadásul a gyorshajó szolgáltatás is igénybe vehető, mellyel nem csupán az utazási időt lehet lerövidíteni, de felejthetetlen élményben is részesülnek az utazók.

Varázslat, kaland, élmény minden korosztálynak

A települések közötti víziközlekedés biztosítása mellett a BAHART a Balaton régió egyik legfontosabb turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatója is egyben. Az elmúlt évek utasforgalmi adatai alapján a teljes utasforgalom csaknem egyharmadát – mintegy 200.000 utast – a séta- és programhajók utazóközönsége adja. A BAHART idén is úgy állította össze a programhajó kínálatát, hogy a lehető legszélesebb célcsoportot érje el szolgáltatásaival, és a családok minden korosztálya, tagja találjon magának tartalmas, színvonalas kikapcsolódási lehetőséget a hajózások során. A tavalyi kedvező eredmények alapján ráadásul egy teljes héttel meghosszabbította a társaság a főidényi programhajózást, és a teljes kínálatot biztosítja az összes érintett kikötőben egészen augusztus 26-ig.

A Balaton körül 10 kikötőből összesen heti 13-szor induló Varázshajó szolgáltatás elsősorban a gyerekes családoknak szól. Az egyórás hajóút során a kincskereső-kalózos bűvészműsor mellett társasjáték-sarok is szórakoztatja a családokat. Emellett idén nyáron összesen 8 alkalommal futnak ki a Minimax Gyerekhajók Siófokról és Badacsonyból.

A gyerekeket ezenfelül további meglepetések is várják, hiszen valamennyi hajózási szolgáltatásnál bármely BAHART pénztárban választható ún. Playmobil gyerekjegy is, melynek megvásárlásakor a hajózási élmény mellett egy ajándékfigurát is kapnak a gyerekek.

A vidáman szórakozni, vagy éppen táncolni vágyóknak is tartogat a BAHART vonzó programlehetőséget. Összesen heti 29 alkalommal indulnak Bulihajók a Balaton körül 12 kikötőből. A discohajón a tiniktől a nyugdíjasokig minden korosztály önfeledten élvezheti a kellemes nyári estét a Balaton közepén. A hangulat és jókedv garantált, a zenei kínálat minden korosztály igényeit próbálja kielégíteni.

Át kell élni, amit egyetlen fotó sem ad vissza! Ez nem más, mint a balatoni naplemente, amely egy ringatózó sétahajó fedélzetéről a legcsodálatosabb. A 18 kikötőből hetente összesen 288 alkalommal induló sétahajózás mellett, 10 kikötőben heti 32 alkalommal a naplemente meghittségére vágyókat is várja a BAHART sétahajózással. Balatonfüredről minden kedden és csütörtökön délelőtt 10 órakor idén is indulnak a 2 órás félsziget-kerülő sétahajó járatok, valamint újdonságként szerepel a kínálatban a Keszthelyen nyaralóknak a heti egy alkalommal indított „Csillaglesen Helkával” elnevezésű hajóprogram.

Aki bakancslistával érkezik a tóhoz, ne hagyja ki a felejthetetlen emlékek összegyűjtését az idei MOL Nagyon Balaton kompkoncerteken, a fesztivál bulihajókon, a száguldó BAHART gyorshajókon. Természetesen az augusztus 20-i tűzijátéknéző hajók sem maradhatnak ki az idei tartalmas nyári élmények közül!

A túlpartra tart? Komppal csak 8 perc…

Szántódrév és Tihanyrév között 4 komp biztosítja a folyamatos átkelést a Balaton északi és déli partja között. A főidényben az első komp Szántódrévből 6:40 perckor az utolsó 23.20 perckor indul, míg Tihanyrévből reggel 7.00 órakor indul az első és 23.40-kor az utolsó kompjárat. A kompjáratokat a forgalom függvényében a menetrend felfüggesztésével sűríti a Társaság a forgalmas nyári napokon.

A kompközlekedés tekintetében a BAHART ismét rekord évre számít. Az idei év szerencsésen indult, hiszen a tavalyi 51 napos leállással szemben idén egy napra sem kellett szüneteltetni a szolgáltatást az időjárási körülmények miatt. Így eddig kedvezően alakult az előző évhez képest a forgalom a kompközlekedés esetében. Elsősorban az újabb menetrend optimalizálásnak (téli menetrend, márciustól 40 percenként járatindítás) köszönhetően többen vették igénybe szolgáltatásunkat a téli és tavaszi időszakban.

Az első félévben (2018.01.01-2018.06.30) összesen 396.000 utast, 131.000 gépjárművet és 27.500 kerékpárt szállítottak a kompok, mely nagyságrendileg 18%-os emelkedést mutat a tavalyi év azonos időszakához képest. Akár július közepére elérheti a BAHART a félmilliós utaszámot a kompközlekedésben!

Borítókép: Shutterstock