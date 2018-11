Elindult a Száraz November – egy hónap alkohol nélkül kihívás

A kihívás célja felhívni a figyelmét azoknak, akik rendszeresen fogyasztanak alkoholt.

November elsejével kezdetét vette a Száraz November kihívás, mely egy hónapnyi alkoholtilalmat jelent. A kihívás célja nem a komoly alkoholproblémákkal küzdőknek segíteni, hanem felhívni a figyelmét azoknak, akik rendszeresen fogyasztanak alkoholt. Az akciót 2013-ban a brit Alcohol Concern szervezet hozta létre, hogy az alkohol egészségügyi kockázatait csökkentsék. Magyarországon a Kék Pont Alapítvány hirdette meg a kampányt, idén a nők alkoholfogyasztását helyezte fókuszba, mivel a társadalmi párbeszédben ez még tabunak számít – tudósít a Maszol.

A közlemény szerint a nők és az alkohol kapcsolatáról fontos tudni az alábbiakat: A nők tendenciaszerűen kezdenek annyit inni, mint a férfiak. Ez azért is probléma, mert szervezetük rosszabbul reagál az alkoholra – ugyanannyi alkohol kockázatosabb számukra. A kockázatos ivás a fiatal (25 évesnél fiatalabb) és az idősebb (60 év felett) nőknél gyakoribb. Ők a leginkább veszélyeztetettek. A női ivás és kezelés stigmatizáltabb, mint a férfiaknál – kevésbé lehet beszélni róla, kevésbé lehet segítséget kérni. A nők később kezdenek el inni, de ivási karrierjük rövidebb: hamarabb kerülnek kezelésre súlyos alkoholproblémák miatt (teleszkóp-jelenség). A nők inkább lelki problémák miatt isznak – a férfiak inkább társas hatások, konformizmus miatt. Kockázatosan ivó nők gyakrabban szenvedtek el gyermekkori fizikai és szexuális bántalmazást. A nőkre az alkohol – biológiai okok miatt – fokozottabban hat, következményei súlyosabbak.

Kutatások igazolják A Száraz Novembert a kockázati ivóknak találták ki, akik legalább heti egyszer vagy akár többször fogyasztanak alkoholt. A cél a mértékletesség gyakorlása, a sóvárgás, az alkoholhoz fűződő viszony megfigyelése, az italozás okozta problémák korai felismerése.

A korábbi kihívásokban résztvevők az életminőségük javulásáról számoltak be: szebb lett a bőrük, jobban aludtak, több energiájuk volt, csökkent a vércukor- és koleszterinszintjük, emellett még pénzt is spóroltak. Ezt a Sussexi Egyetem kutatása is igazolja, amely a Száraz Január eredményeit vizsgálta.

A magyarországi 2017-es Száraz November kihívást a Semmelweis Egyetem és az ELTE kutatócsoportja vizsgálta. Kiderült: a kihívást „elbukók” alkoholfogyasztása is jelentősen csökkent, az „elbukók” és a „sikeresek” mentális állapota a sikerességtől függetlenül javult. A kihívás facebookos eseménye lehetőséget, támogató közösséget és egyéni monitorozást adott az alkohollal és az ivással kapcsolatos viszony feltérképezéséhez, egy online támogató csoport keretében eredményesebb és élvezetesebb volt a kihívás teljesítése.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Borítókép: Shutterstock / Ábra: maszol.ro