Fokozottan ellenőrzik a folyókat, tavakat

A rendőrök egész nyáron figyelik a szabad vizeket és a vízpartokat. A cél nem a szabálysértők megbüntetése, hanem az esetleges tragédiák megelőzése.

Július elsejétől az augusztusi hosszú hétvégéig tartó főszezonban a rendőrök megerősített szolgálattal figyelnek a vizek és a vízpartok biztonságára. A vízi rendészeti járőrök motorcsónakjai ott vannak a Dunán, a Tiszán, a Balatonon, a Velencei-tónál, a Fertő tavon, a Körösökön és a Dráván is, a vízparti települések rendőrei pedig szárazföldi járőrözéssel segítik be az összehangolt intézkedéssorozatot – számol be a Magyar Nemzet.

A Tiszán, csakúgy mint minden magyarországi folyó lakott területen levő szakaszán, általános szabály, hogy tilos a fürdés, műtárgyak – kikötők, hidak, csatornák – közelében lakott területen kívül is érvényes a tiltás. A települések kijelölhetnek strandokat, ott külön vízi mentőszolgálat ügyel a biztonságra. A lakott területen kívül eső partokon saját felelősségre lehet fürödni, de a rendőrök azt tanácsolják, ezzel még a legjobb úszók se éljenek vissza. A Tisza-tó rendőrei az elmúlt három évben 83 bajba került fürdőző életét mentették meg, a rendőrök itt jetskit is használnak a mentésekhez – számolt be Busi László rendőr ezredes, a Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság vezetője a Magyar Nemzetnek.

A járőrszolgálatoknak nem a jogsértések észlelése és a büntetés a célja, hanem a megelőzés, az esetleges veszélyhelyzetre történő figyelmeztetés, a tragédiák elkerülése. Ehhez azonban az állampolgárok szabályokat betartó, a rendőrök tanácsait el- és megfogadó magatartására is szükség van – fogalmaz a lap.

A szabályok szerint tavakban fürödni csak kijelölt szabadstrandokon lehet. Éjszaka, korlátozott látási viszonyok között azonban ott sem, hacsak a vízfelület nincs kivilágítva. Ha valaki a tiltás ellenére nem kijelölt fürdőhelyen mártózik meg, előbb csak figyelmeztetésre, később bírságra számíthat, amely ötezertől ötvenezer forintig terjedhet.

A rendőrség vízi rendészeti járőrei a vitorlások, motorcsónakok vezetőit is ellenőrzik. A legtöbb probléma az idei júniusi tapasztalatok szerint is az engedély nélküli és az ittas állapotban való hajóvezetéssel van. Utóbbit ugyanolyan szigorúsággal büntetik, mint ha valaki az autóját vezetné italozás után, a vízen is érvényes az alkoholfogyasztással kapcsolatos zéró tolerancia elve.

Fontos a viharjelzésekre vonatkozó figyelmeztetések betartása is. Az átlagosnál gyorsabban tud lecsapni egy, a hegyeken keresztülbukó vihar a Fertő tóra, ahol a viharos szél akár másfél-két méteres vízszintkülönbségeket is ki tud alakítani. A Balatonon a tó nagy vízfelülete okozhat gondot: ha valaki későn reagál a viharjelzésre, lehet, hogy nem lesz ideje a legközelebbi kikötőig biztonságban eljutni. A Tisza-tónál is kellemetlen meglepetéseket tud okozni egy vihar, a nagy szélben, felhőszakadásban könnyen elvesztheti a tájékozódási képességét a vízen rekedt hajós.