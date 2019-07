Hamarosan rajtol a Kékszalag

Néhány nap múlva, július 18-án reggel 9-kor indul az 51. mezőny. De a Balaton nagy ünnepe nem csak a versenyről szól: számos parti program is várja az érdeklődőket.

Ahogy az utóbbi években megszokhattuk, nem csak a versenyzésről szól a Kékszalag: az idén is rengeteg remek parti program várja az érdeklődőket – írja a Vitorlázás Magazin.

Már szerdán megnyitják az idén 90 éves Magyar Vitorlás Szövetség történetét bemutató kiállítást, de emellett lesznek jó kis családi programok is a vitorlazzitthon.hu standjánál, vitorlás szimulátor kicsiknek és nagyoknak – hogy csak néhányat említsünk.

Csütörtökön nem csak hatalmas kivetítőkön lehet majd követni a verseny alakulását, hanem 16 órától győztesváró parti is lesz, ami nem csak a befutóig tart. A balatonfüredi móló környéke egészen a Gyógytérig idén is tele lesz kiállítók standjaival – többek között a Vitorlázás Magazin is jelen lesz mindenféle helyszíni aktivitásokkal és teljes stábbal – esténként pedig koncertek is lesznek. A részletes programot itt találják.

Borítókép: az 50. Kékszalag Erste Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye a rajt előtt Balatonfüred közelében