75 millióért küzdenek A Dal 2020 fellépői

Soha nem látott mértékű, 75 millió forint összértékű nyereményt kínál A Dal 2020, Magyarország egyetlen dalválasztó versenyének győztese így minden idők legnagyobb nyereményével építheti tovább művészi karrierjét.

„A Dal 2020 nem tehetségkutató, hanem dalverseny, ahol az ország dalát keressük. Idén ennek a felhívásnak lett az eredménye, hogy soha nem látott mennyiségű nevezés – 559 magyar nyelvű dal – érkezett, melyek közül az élő adásokban 30 versenyezhet a műfajban soha nem látott mértékű, 75 millió forintos fődíjért” – mondta Medveczky Balázs, A Dal 2020-nak otthont adó Duna Televízió csatornaigazgatója.

A nagyszabású nyereményekkel a verseny célja a zenészek ösztönzése és támogatása abban, hogy továbbra is minőségi magyar dalok születhessenek, amelyek meghatározóak lesznek a magyar könnyűzene történetében.

A csatornaigazgató szerint nem túlzás azt állítani, hogy a 75 millió forint összértékű nyeremény a győztes zenei karrierjét alapjaiban befolyásolhatja. „A Dal 2020 első helyezettje felléphet a legnevesebb hazai fesztiválokon, így például a Volt Fesztiválon és a Strand Fesztiválon, valamint az MTVA számos egyéb megjelenéssel is támogatja az előadót és így a magyar könnyűzene fejlődését” – mondta. „A 2020-as versenyben is a zenei műfajok szinte teljes palettáját lefedő produkciók mutathatják meg magukat. A dalok minőségére pedig jellemző, hogy az első előválogatón a zsűritagok között komoly nézetkülönbségek adódtak a fellépők értékelése során és az idén jóval nagyobb szerephez jutó közönség is másképp ítélt meg egy-egy produkciót, mint a zsűriben ülők” – tette hozzá Medveczky Balázs.

„Ez tényleg egy soha vissza nem térő alkalom a kitörésre” – mondta a zsűriben a korelnöki posztot betöltő Nagy Feró. A legendás rocker szerint a számos díjból pályája kezdetén már egy lemezszerződés is óriási lehetőség lett volna és majdnem leesett a székről, amikor meghallotta, hogy 75 millió forintnyi nyereményért szállnak versenybe a résztvevők.

Érdemes követni A Dal 2020 honlapját, valamint a Facebook– és Instagram-oldalát is, amelyeken már az adások előtt érdekes, exkluzív tartalmak, videók és cikkek is elérhetők az indulókról és a műsorról.

Az első előválogató után a Fatal Error nevű rockzenét játszó együttes reménykedhet legjobban a fődíj megnyerésében, hiszen a zenekar mind a nézők szavazatai, mind a zsűri döntése alapján megnyerte a szombati előválogatót.