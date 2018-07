Zenei körutazás világslágerekkel Veszprémben

Két eltérő zenei világnak adott otthont a VeszprémFest második napja. A soul és funky stílusát más műfajokkal vegyítő Aloe Blacc és az indie rock egyik legismertebb európai üdvöskéje, a skót Amy Macdonald koncertezett a História kertben.

A dupla koncert szinte percre pontosan este nyolc órakor az amerikai művész fellépésével kezdődött az egykori érseki pihenőkertben. Aloe Blacc közel tízfős csapatával lépett a VeszprémFest nagyszínpadára: a gitárokon, dobon és billentyűs hangszeren kívül a funkys hangzást a trombita és a szaxofon biztosította. Az underground hip-hop előadóból profi énekessé vált előadó az utóbbi években nagy lökést adott a neosoul mozgalomnak is a szakírók szerint, és Veszprémben is kitűnő koncertet adott.

A rockos kezdést popos folytatás követte, hogy a harmadik dalban, a Love is the Answerben már a funky és a soul kerüljön előtérbe. A szeretet fontosságát hangsúlyozó dalt latinos, karibi és bossa novás elemekkel színesítették – hiába, Blacc panamai gyökerekkel is rendelkezik –, és először szólózhattak a hangszeres zenészek.

A másfél órás koncerten mindössze tíz-egynéhány dal hangzott el: a visszatérő refrének és az alaptémát variáló, néha hangszeres szólókkal megspékelt nóták általában hat-nyolc perc hosszúra nyúltak. Ez azonban mindig lehetőséget adott a zenei kirándulásra: az egyik legismertebb sláger, a Kergetjük az amerikai álmot című sorozat főcímeként híressé vált I Need a Dollar például reggae-be fordult, sőt, az előző napi koncertre utalva még a No Woman No Cry refrénje is belekerült, hogy végül a sláger jól ismert refrénjéhez térjen vissza. A soulos, funkys dalok után a Wake Me Uppal érkezett a koncert a tetőpontjához. A dalt a közelmúltban elhunyt svéd DJ-vel, Aviciivel közösen szerezte Blacc. A művész ezért a dalt Aviciinek ajánlotta, a nézők mobiltelefonjuk fényével világítottak. A koncertet a záródal energikussága tetézte be: a küzdőtér közepén folyosó nyílt, ahol a közönség egy-egy tagja táncolt Blacc biztatására, miközben a színpadon a fúvósok, hangszerüket hátrahagyva, szintén táncra perdültek.

Az est egy szűk félórás átszerelés után Amy Macdonald skót énekesnő fellépésével folytatódott. Az énekes, gitáros és dalszerző alig tíz év alatt hihetetlen pályát futott be, több mint 12 millió lemezt adott el. A művész először lépett fel Magyarországon, ezt a koncert alatt többször is megemlítette, és örömét fejezte ki, hogy Veszprémben lehet.

Az elbűvölő zenész egyedi, telt hangjával és akusztikus gitárjátékával vezette elő együttesével a rendkívül fülbemászó, jól táncolható pop- és indie rock dalait. A legnagyobb sikert természetesen a This is the Life-fal aratta, amivel tíz éve világszerte ismert lett.

A bő egyórás koncert után adott ráadás némileg kontrasztban volt a műsor addigi részével: a pörgős, táncolható pop-rock helyett előbb az egy szál gitárral előadott Prepare to Fall, majd a szintén lírai, elválást megéneklő Down by the Water követte, hogy aztán az énekesnő legnagyobb slágerére emlékeztető dallal záruljon.