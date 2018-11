A badacsonyörsi zenész számára könnyű az átjárás a különböző stílusok és műfajok között

Szakonyi Milán egyedi hangjával, tehetségével nemcsak a zeneszerető közönségét, hanem az elismert hazai zenekart, a Balázs Elemér Group-ot is meggyőzte. Az énekes egyre többször tűnik fel egyetlen gitárral a Balaton-felvidéken, több olyan hely van, ahová szinte „hazajár”.

A badacsonyörsi arborétum festői atmoszféráját az ifjú tehetség hangja és gitárjátéka töltötte be, a balatoni panorámával teljes szimbiózisban, természeti színpadon adott akusztikus koncertet a nemzetközi szinten is ismert jazz formáció énekese.

A zenei életben már korábban feltűnt a szintén népszerű Budapest Voices oszlopos tagjaként. Szakonyi Milán a Balázs Elemér Grouppal turnézik, de szólóban is egyre több felkérésnek tesz eleget országszerte.

Mi az a zene, ami őt inspirálja, nem szereti élesen meghúzni a határokat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Hajdu Klára énekesnővel duózik és dolgozik együtt, Csemer Boglárka Boggie produkciójában gitárosként működik közre, pályakezdő fiatal és profi zenészeknek hangszerel, valamint Romhányi Áron zon­gorista-dalszerzővel is al­kot. Egy szál gitáros zenei vállalásában ismert hazai és külföldi könnyűzenei dalokat ad elő.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Honnan ered a balatonkörnyéki énekes muzikalitása? Az eleve elrendelés elve abban, hogy a zenei pályán van, mennyire működött hatékonyan?

– Azt hiszem máson soha nem is gondolkodtam. Már gyermekként érdekelt a muzsika. Amikor a szüleim beírattak zeneiskolába zongora szakra, hamar kiderült, hogy van hozzá érzékem. Egy idő után a klasszikus zenétől eltávolodtam – amit felnőtt fejjel már bánok –, inkább a popzene vonzott. Az éneklést a szülővárosomhoz, Keszthelyhez közeli templomi kórusban kezdtem. Új hangszernek a gitárt választottam, mely hamar elvarázsolt, autodidakta módon képeztem magam. Tudatosan az éneklés felé orientálódtam, evidens volt, hogy erre a pályára készülök. Érettségi után a Kőbányai Zenei Stúdióra esett a választásom, ott végeztem ének szakon. Az a négy év, amit ott töltöttem igen meghatározó volt. Kinyílt a világ, főleg zenei fronton – mondta az énekes.

A fősodor most a Balázs Elemér Group és a jazz muzsika számára, vagy egyszer pop, egyszer jazz?

– A zenekarral rengeteget játszunk itthon és külföldön egyaránt. Két éve egy kanadai és egyesült államokbeli turné alkalmával az a megtiszteltetés ért minket, hogy az Ottawai Jazz Fesztiválon is játszhattunk. Bécsben és Brüsszelben, a Magyar Intézetben énekelni szintén egy felemelő érzés volt, de ugyanezt az élményt éltem át például a szigetszentmiklósi jazz klubban is. Mindegy, hogy kis közönségnek játszunk egy klubban, vagy egy nagy színpadon több ezer embernek, mert az élmény ami igazán számít. Az, hogy muzsikálhatunk. Maga a zene, ami fontos. Nem jellemző rám, hogy különbséget teszek stílusok, műfajok között. Időnként R’n’B-t, soult vagy akár elektronikus zenét hallgatok. Befogadok mindenfajta harmóniát, de az utóbbi években, minden bizonnyal a zenekari hatásnak köszönhetően a jazz muzsikát rendkívül megkedveltem. Amikor bekerültem a csapatba, nem sok fogalmam volt erről a műfajról, hagytam, hogy magával sodorjon, örömmel járom a jazz „iskoláját” – jegyezte meg.

Milyen, amikor a zenész és az énekes minőséget egyszerre kell hozni a színpadon?

– A közönség elé kiállni gitárral, varázslatos érzés. Ott tudom legtöbbet megmutatni magamból. Szerencsés helyzetben vagyok, a zalai szervezők, kulturális felelősök nem felejtettek el, így sűrűn adok akusztikus koncertet egymagam, úgymond hazai terepen is. Szívesen játszom itt a Balaton környékén, sokszor elkap egy nosztalgikus érzés. Mindig tudom, honnan indultam és merre tartok – mondta.

Vajon mikor hallhat a zeneszerető közönség, eredeti Szakonyi Milán szerzeményt?

– A vágy már nagyon érik bennem, hogy saját dalokkal is előálljak. Talán már nem várat magára sokat az önálló zenei megnyilvánulásom. Egy bizonyos, először rendet kell tennem magam körül, túl sok mindennel foglalkozom zenei téren. Még egyelőre ott tartok, hogy mások projektjeit helyezem előtérbe. Zenei alapokat készítek, demózom, vokálokat rögzítek, a kis házi stúdiómban hangszerelek. Tu­dom, ez még nem jogosít fel arra, hogy ne írjak saját dalokat. Azt hiszem, amikor olyan erős lesz bennem a közlési vágy, ez gördülékenyen, szinte kifolyik majd. Most még csak gyűjtöm az impressziókat, hogy amikor kell, áradni tudjon a történetem, a saját mondanivalóm. A körülöttem lévő zenészek inspirálnak, egy-egy koncert, vagy egy emlékezetes beszélgetés, mind alapja lehet egy zenei gondolat megvalósulásának – jegyezte meg a fiatal énekes-zenész, akitől a beszélgetés alatt azt is megtudtam, hogy televízió nélkül éli a mindennapokat. Tudatosan döntött úgy, hogy kizárja azt, ami ingerli, vagy ami csak felesleges időt vonna el magától.

Úgy véli rengeteg olyan információ árad a tévé képernyőjéről és a világhálóról, ami jobb, ha nem jut el hozzá.

Lehet, hogy ezáltal még inkább a saját világában él és kimarad az aktualitásokból, de örömmel vállalja a kockázatot, egy sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb élet érdekében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS