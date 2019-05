A Balaton legjobb fagylaltját keresték

A Balatoni Turizmus Szövetség szombaton tesztelte a Balaton legjobb fagyijait. A 2019. évi Balaton Fagyija versenyre 13 fagyizó nevezett, köztük négyen Veszprém megyéből. Az almádi Amaretto, a fűzfői Tutti Frutti és a veszprémi Völgy Fagyizó mellett, a versenyen kívül résztvevő tavalyi győztest, a füredi Bagaméri Fagyizót is felkeresték a bírák a hétvégén.

A Balatoni Turizmus Szövetség részéről Fekete Tamás alelnök és Radnai Nikolett járta végig a versenyre benevezett fagyizókat. Hozzájuk csatlakozott még Erdélyi Balázs budapesti cukrászmester, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke, és a 2018-as év Balaton Fagyiját készítő Márton Sándor is. A füredi fagyizós tavaly az „Anna-báli csemegével” nyerte meg a versenyt. – Nagyon érdekes és örömteli érzés most zsűritagként itt lenni, hiszen így több kollégát is megismerhetek, és minden évben egyre változatosabb, egyre érdekesebb fagylaltokat kóstolhatunk és tekinthetünk meg – mondta el az előző győztes.

A Balatoni Turizmus Szövetség már hatodik éve szervezi meg a nyitott Balaton sorozatot. A céljuk az, hogy új szezonokat – tavaszit és őszit – hozzanak létre a nyári szezon meghosszabbítása helyett. A Balaton Fagyija verseny ennek az akciónak a tavaszi felvonásában fontos elem, amelyre a Balaton kiemelt turisztikai térség területén működő cukrászdák és fagylaltozók nevezhetnek – mondta el Fekete Tamás a szövetség alelnöke.

A zsűrizés vezetője kiemelte, hogy elsősorban kézműves fagylaltokat szeretnének látni a versenyen, helyi termékekből és természetes alapanyagokból. A zsűri vizsgálta a megfelelő alapanyagok és technológia használatát, pontozta az ízek harmóniáját, a színt, az illatot, az állagot, a dekorációt, a kreativitást és a praktikumot is, amelyeket egy tíz pontból álló pontozó lapon értékelt.

A veszprémi fagyizó korábban még nem indult ezen a versenyen, de szerették volna kipróbálni magukat. Az eredetileg porcelánfestő Póta László üzletvezető és cukrász felesége kitalálták, hogy az egyik fagyit mustból készítik. Csopakon termelt, muskotályos szőlő mustját variálták a szebb szín érdekében vörösbor zselével, amelyhez még vörösbor lekvárt is kevertek. Formailag a befagyott Balatont és a vöröshomokköves, téli partot próbálták megmintázni, így született meg a „Füredi jégzajlás” fantázia nevű fagyi.

A másik Veszprémben készült fagyi esetében kecskesajtot használtak. Raktak bele fügelekvárt és hogy pikánsabb legyen tettek még hozzá levendulaecetet, amely valójában Csopakon készült borecet. A fagyit reszelt kecskesajttal rétegezték és apróra tört pörkölt dióval hintették be, végül gyalult kecskesajttal díszítettek, így született meg a „ Tihanyi kecske öröm”. A két újdonságot egy hét alatt találták ki a fagyizó vezetői, akik azt tervezik, hogy a napi kínálatba is bekerül a két különlegesség.

A négytagú zsűri miután körbejárta a 13 benevezett fagyizót és végigkóstolta a fagylalt különlegességeket, még szombat este meghozta a döntését, amelyet azonban csak a jövő héten jelentenek majd be ünnepélyes keretek között, a sajtó nyilvánossága előtt.