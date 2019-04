A balatonfüredi romantika nyomában

A balatoni hangulat, a reformkori románcokat idéző épületek és utcák, a szerelmespárok, a sok boldog és jókedvű ember, a rendezettség, a rengeteg virág, illatok és ízek adják leginkább Balatonfüred romantikáját. Az amerikai CNN hírtelevízió szerint Balatonfüred a világ egyik legromantikusabb városa.

Ezt mondták az emberek, akik sétáltak, andalogtak, fagylaltoztak a kora nyárban. Napozóágyakon élvezték a napfényt a mólónál, köztük egy fiatal pár, akik ezúttal gyerekeik nélkül érkeztek kedvenc városukba és szállodájukba romantikázni. Nagyon örült a CNN hírének Fülöp Júlia, helyi idegenvezető, amit meg is osztott a közösségi oldalon. Úgy mondta, végre az amerikai televízió is felfigyelt erre a városra, és rájött arra, mennyire romantikus!

Ide mindig pihenni, gyógyulni, kirándulni jöttek az emberek, közben sok szerelem szövődött, valószínűleg manapság is így történik. Júlia szerint a párok ma is szívesen járnak ide romantikázni, ahogy ez volt jellemző régebben, a reformkorban: itt élt Jókai Mór és felesége, Laborfalvy Róza, illetve Blaha Lujza a férjével, Splényi Ödönnel. Ezt a meghitt hangulatot idézi a romantikus reformkor hétvége programsorozat is, amikor korabeli viseletben sétálhatnak a párok a Balatonnál.

–Itt fiatalok és idősebbek is szívesen romantikáznak, kézen fogva sétálnak a párok. Nem is szólva a közel kétszáz éves Anna bálról, amely olyan, mint egy színpompás mese! – utalt a füredi hangulatra Márton Sándorné, egy helyi fagylaltozó tulajdonosa, aki férjével gyakran kisétál a mólóra. Ott leülnek egy pohár finom, balatoni bor mellé, mert ennek a környezetnek kivételes varázsa van.

– Balatonfüred a rengeteg virág miatt meghitt. A kávézókkal, vendéglőkkel és különleges ízekkel pedig a legjobb választás a pároknak, érvelt Varga Viktória. A fiatal nő éppen a szülinapját töltötte a városban, Veszprémből egyébként is gyakran jönnek ide férjével, romantikázni a látvány és a hangulat miatt. Leülnek egy padra, és csak úgy nézik a Gyógy teret meg a környékét, ami szerinte annyira szép, mint egy képeslap. Úgy mondja, azt is nagyon jó látni, hogy itt boldogok, jókedvűek az emberek, és ez az életérzés közelebb hozza egymáshoz az embereket.

-Hogy mitől romantikus Balatonfüred? Az egész világ idejár! Rengeteg szerelmespár andalog a parton, a világ minden részéről jönnek, boldogság látszik rajtuk, és ettől önmagában is romantikus hangulata lesz az embernek.

– Nézzen végig ezen a gyönyörű sétányon, a csillogó Balatonon, a hófehér hajókon, meg az egymáshoz bújó párokon! És még azt kérdi, mitől romantikus Balatonfüred? –kérdez vissza Kalányos Ernő, aki évtizedek óta tangóharmonikázik a Tagore sétányon.