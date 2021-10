A biztonságra gyúrnak a konditermekben

Soha nem volt még ilyen fontos a fertőtlenítés a hazai fitnesztermekben, mint idén.

A koronavírus-járvány harmadik hullámát követően megnyíló edzőtermek közül például az egyik népszerű fővárosi látogatóinak a többsége – egy közvélemény-kutatás alapján – az 5-ös skálán 4,84-re értékelte a vállalkozás egészségügyi biztonsággal kapcsolatos törekvéseit. A 3 ezer négyzetméteres komplexum látogatói közül 422-en a helyszínen formáltak véleményt a fitneszterem járványmegelőzési törekvéseiről, az e-mailben visszajelzőkkel együtt közel 90 százalék feletti mutatóval ismerve el a cég Covid-politikáját.

Angyalföld legnagyobb fitneszcentrumában a „békeidőkben” 11 ezer látogató fordul meg. Covid-járvány ide vagy oda, idén nyáron is arányosan csaknem annyian látogattak el a heti 83 csoportos órát kínáló intézménybe, mint 2019-ben ugyanekkor. A fenti számok a cég tulajdonosa szerint azt üzenik, hogy a járvány idején sem tunyultak el a magyarok, de már más szempontok szerint mozognak, mint korábban. A fogyni és sportolni vágyók körében napjainkra felértékelődött a biztonságos edzőtermi munka jelentősége.

– Még a Covid-vírusnak híre-hamva sem volt, amikor az edzőtermünk épült. A fitnesz- és wellnessközpont kezdettől fogva olyan környezetet kínál a vendégeknek, ahol a legkisebb az esélye bármilyen betegséggel való megfertőződésnek – mondja Tóth Tamás ügyvezető tulajdonos, aki egy 10 fős takarítócsapat segítségével napi 24 órában gondoskodik a jó környezetről.

A cég saját körben végzett felmérése és az iparági visszajelzések egyaránt azt mutatják, hogy a rendszeresen sportoló 2-3 millió magyar a járvány kezdete óta óvatosabban dönt arról, hogy beltéri edzést válasszon-e magának. Ennek az attitűdnek az eredménye az is, hogy 2021 nyarán harmadával nőtt a látogatóik száma. Ennyire nagy vendégkörbővülésre korábban soha nem volt példa ugyanitt. Pláne nem a nyári időszakban.

– Nagyon érdekes tendenciákat látunk. Nekünk a Covid után vissza nem térő vendégeink 25 százaléka úgy nyilatkozott, hogy inkább a szabadtéren, másoktól távol edz. Ezzel párhuzamosan viszont azt is tapasztaltuk, hogy óriási az érdeklődés az olyan fitnesztermek iránt, amelyek nemcsak szavakban, de tettekben is bizonyítják a makulátlan környezetet – fejtette ki Tóth Tamás, aki a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének alelnöki tisztét is betölti.

A komplexumban négy fal között biztosítanak olyan környezetet, mint amilyen a szabadtéren elérhető. Itt állandóan 22 Celsius-fokos hőmérséklet fogadja a látogatókat; három szűrőn át óránként 36 ezer (!) köbméter friss levegő érkezik a központba. Ez annyit jelent, mint ha egy hagyományos focipályát hat méter magasan tiszta levegővel, azaz oxigénnel terítenénk be.

Balatonfüred népszerű fitnesztermében Dukay Dávid teremvezető arról beszélt a Naplónak, hogy lassan két esztendeje vannak nyitva, igaz, a pandémia erősen közbeszólt, hiszen először két hónapig voltak zárva, aztán majdnem fél évig. Olyannyira, hogy a sportolókat sem tudták fogadni.

– Mikor még nem lehetett hallani a Covidról, természetesen nálunk akkor is alapvető volt például a kézfertőtlenítő, mint ahogyan elvárás a törülközőhasználat is – magyarázta. Elárulta: az esti terem- bezárás után érkezik két ember takarítani, akik teljes rendet raknak; a gépeket éppen úgy áttörlik, mint a padlót, a szaunát, vagy az ügyfélteret. A teremben tetőlégkondicionáló üzemel, amelyet elmondása szerint ugyancsak fertőtlenítenek. De szellőztetni is tudnak, hiszen egy rendszer segítségével nyithatóak az ablakok, így cserélődik a levegő.

– A belmagasságunk nagy, nem érzi az ember bezárva magát, ráadásul mindenütt van a teremben természetes fény – tette hozzá még DukayDávid.