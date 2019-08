A budapesti Balogh Eleni lett Miss Balaton

A 19 éves budapesti Balogh Eleni nyerte el idén a Miss Balaton címet, ő lett a közönségszavazás győztese is, és egyéves modellszerződést kapott.

Az első udvarhölgy Kulin Brigitta, aki a közönségszavazás harmadik helyezettje, a második udvarhölgynek Lakatos Annabellát választotta zsűri. A közönségszavazás második helyét Németh Mónika szerezte meg a balatonfüredi szabadidő- és konferencia-központban, a Miss Balaton döntőjén, szombaton este. A győztesek értékes ajándékokat kaptak.

A top 12-be bekerült lányok a finálé előtt háromnapos fotótáborban vettek részt, majd egyhetes felkészítő tábor várt rájuk, hogy a legjobb formájukat hozzák a döntőn. Az öttagú zsűri, élén Erdélyi Melinda korábbi szépségkirálynő-topmodellel végül Balogh Elenit választotta meg királynőnek.

A döntős lányok először laza szettben, majd bikiniben, utána koktélruhában, végül estélyiben vonultak fel a zsűri és a közönség előtt. Az eredményhirdetés előtt, rendhagyó módon a versenyzők felkészítésében részt vevő csapat, illetve ismert modellek, így Horváth Éva, Lipcsei Betta, Iszak Eszter, Epres Panni, Dukai Regina, Zimány Linda, Horváth Cinti, Bertók Fruzsi, Magony Szilvia, Foczkó Dalma és Kis Barbi a színpadra ment, és bemutatkozott a közönségnek.

A fiatal budapesti szépségkirálynő modellként dolgozik, már több világmárka reklámfilmjében szerepelt, de az is kiderült, hogy nem ő az első a családban, aki a divatszakmában találta meg a számításait. – Bár még sosem szerepeltünk egy kifutón anyával, nagy álmom válna valóra, ha ez megvalósulna – mesélte a verseny közben Eleni, aki az eredményhirdetés után könnyeivel küzdve beszélt arról, még el sem hiszi, ami vele történt, és hogy mind a három díjat megnyerte.

Balogh Eleni kérdésünkre elmondta, idén érettségizett és a Budapesti Gazdasági Egyetemen folytatja tanulmányait, ahol kereskedelmet és marketinget tanul, angolul beszél. A versenyre népes tábor, így a családja, a párja és barátnői kísérték el, illetve eljöttek párja barátai is. Eleni a modellkedést hobbijának is tekinti, a későbbiekben egy vállalkozásban a számára álommunkában szeretne dolgozni, de ezt még titokban tartja, és nem akart beszélni róla. A fiatal lány életét a jövőben is Magyarországon képzeli el.