A desszertekhez jégbort ajánl a vendéglős

A megszokott, klasszikus menü helyett akár könnyebb ételek is kerülhetnek az ünnepi asztalra karácsonykor Mezőssy Zoltán vendéglős szerint.

– Az ünnepen nálunk otthon a hízott tanyasi liba sosem hiányozhat az asztalról, a csodálatos májával együtt. Aszalt szilvás, párolt lila káposztát és majonézes burgonyasalátát fogyasztunk hozzá köretként. Amellett balatoni horgászatunk során fogott süllőt szoktunk rántva készíteni, kaszinótojással és franciasalátával. Persze sokan ragaszkodnak ilyenkor a tradicionális ételhez, a halászléhez. Készülhet pontyból vagy harcsából. Az első sütés mézeskalács otthon már az ünnepi készülődés alatt elfogy, az adventi várakozás időszakát édesíti meg. Az utolsó napok egyikén még süthetünk néhány tepsivel karácsonyra. Amennyiben azonban könnyebb ételekre vágyunk, friss pisztrángot készítsünk kékre főzve, könnyű párolt zöldséggel vagy petrezselymes burgonyával.

– Készíthetünk valamit jérce- vagy pulykahúsból, párolva, esetleg grillezve. Az étteremben mi kacsával, libával várjuk a vendégeket, de a vad­ételek sem hiányozhatnak ilyenkor az étlapról. Valamennyit a környékről szerezzük be. Desszertként kínálhatunk például gyümölcssalátát, fagylaltot, mi különféle házi süteményeket is felszolgálunk. Az elmaradhatatlan mákos és diós bejgli mellett a zserbó és a mézes krémes is az ünnepi asztalra kerül.

– Az ételekhez szép borokat párosítunk. A tradíció szerint a szárnyashoz és a világos húsokhoz fehérbor, a vörös húsokhoz, vadakhoz pedig vörösbor. De ma már nem törvény ez, változtathatunk rajta a család igényei szerint. A desszerthez kínáljunk késői szüretelésű borokat vagy jégbort – ajánlja Mezőssy Zoltán.