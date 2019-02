A férfivá válás mesterséges folyamat

Párkapcsolatból szövetség címmel tart előadást Bedő Imre a Házasság Hete rendezvénysorozat keretein belül február 12-én, a Pannon Egyetemen. A Férfiak Klubja alapítójával beszélgettünk az esemény apropóján.

-Ma már minden magazinban, tv-műsorban kifejezetten zavaró az, hogy a férfi és nő közötti kapcsolatról, mint párkapcsolatról beszélnek – fogalmazott a Napló érdeklődésére Bedő Imre. – A magánéleti problémáikról, kommunikációjukról úgy beszélnek, mintha csak ők ketten lennének, és soha nincs arról szó, hogy a család egy szerves egység. Akár gyerekes, akár nem, a nő-férfi problémát a párkapcsolat szempontjából úgy tárgyalják, mintha csak ketten léteznének, mintha szingli párokról lenne szó. Ezért is gondoltam arra, hogy érdemes arról beszélni, hogy a párkapcsolathoz képest mennyivel többet jelent a férfi és a nő szövetsége. Ez sokkal komolyabb összekötetést és komolyabb szándékot jelent. Ugyanakkor rengeteg olyan feladatot is, amely sok örömmel is járt és értelmet ad a közös létnek.

Bedő Imre arról is beszélt, hogy a nők elférfiasodnak. Lényegében azért, mert a férfi, akire támaszkodhatnak, nem jár haza, mert túl sokat dolgozik, illetve a rengeteg válás miatt sok család teljesen férfi nélkül marad.

A nők minden feladatot ellátnak, ám az ő elférfiasodásuknak meg van az oka. A férfiak ugyanakkor szerinte nem nőiesednek el, hanem elsemlegesednek, semmilyené válnak.

-A nők a mi kultúrkörünkben soha sem voltak puhák, nagyon kemény munkát kellett végezniük. A férfiak elpuhulása egyfajta lagymatag semmivé válás. Ezt a folyamatot szeretnénk megállítani – mondta Bedő Imre.

Szerinte a férfivá válás mindig is mesterséges folyamat volt, mert soha nem volt a történelemben a civilizáció folyamán olyan időszak, amikor a férfiak önszántukból megszerezték volna a terhelhetőséget. Azt a belső erőt, ami ehhez szükséges, hogy el tudják látni, azt mindig is „áterőltették”, lényegében a munkán keresztül. Hogy miként? Együtt dolgoztak a férfiak és vitték magukkal a fiúkat és közben minden olyan teherbírást megszereztek, ami a családhoz kellett.

-Ma a város nem kötelez erre, sőt, az apák nincsenek otthon, azaz a férfiak nem tudják a férfivá válást irányítani – mondta. – A fiúk úgy nőnek fel, hogy nem kell nekik semmit keresztbe tenni, ezért minden feladat és kötelesség váratlan csapásként éri majd őket a családalapítás után. A lányok is úgy nőnek fel, hogy nem kell csinálni semmit, de a gyerekszületés az ő felelősségvállalásukat megteremti.

Bedő Imre hozzátette: a férfiak, ha nem szokták meg, hogy nekik kötelességük van, és hogy örömet leljenek ebben a kötelességben, ha törik, ha szakad, akkor nem fogják ezt csinálni…

-Újra kell indítanunk a férfivá válás útját. Ha nem, akkor nem lesz a családjáért felelősséggel bíró férfi.