A függőséget valaminek a hiánya okozza

A Lelki Egészségfejlesztési Központ elő­adás-sorozatában legutóbb a függőségekről tartott előadást Tapolcán Dávid Ferenc biopolitikai szakértő Örömök urai címmel.

Dobó Zoltán polgármester megnyitóbeszédében hangsúlyozta a témával való foglalkozás fontosságát. – Nem szeretném, ha azt gondolnánk, hogy Tapolca a drogosok, a függők, a mentálisan félresiklottak városa, de nem is csak a termálvizeké. Meg kell találnunk az egyensúlyt, a dolgokat a helyükön kezelni, ha kell, szakemberek segítségével – mondta a polgármester. Reményét fejezte ki, hogy a társadalom hozzáállásának szélsőségessége megszűnik, és éppen olyan nyíltan lehet majd beszélni a problémáról, mint más súlyos betegségekről.

Dávid Ferenc előadásában arra tett kísérletet, hogy új típusú nézőpontból mutassa be az örömforrásokat. Érintette a közösség, a szakmaiság témáját hétköznapi, közérthető módon. A biopolitikai szakértő úgy fogalmazott, hogy a társadalomban mindig vannak kirekesztettek, hazánkban most leginkább a kábítószerfüggők azok, második helyen a hajléktalanok állnak. Beszélt a bátorság, a nagylelkűség, a mértékletesség erényéről, amelyek közül az utóbbit a legnehezebb gyakorolni Arisztotelész szerint. – Mára azonban feledésbe merült a fogalom, pedig megoldást jelenthet sok problémánkra. Nemcsak a vágyak megregulázásának, hanem a gyönyör fokozásának gyakorlatát is jelenti egyben. Az örömforrások környékén mindig ott van a pénz, a legtöbb örömforrásunkat ma az üzletekben tudjuk beszerezni. A szerencsejátékot okosan megszüntették a kocsmákban, helyette a trafikban vásárolják sokan a kaparós sorsjegyet órákon át. Nem sok különbség van a kettő között. Az örömforrások között ott van az alkohol is. Napi három cent pálinkától még nem lesz komoly baj, de ennél többtől már rosszak lehetnek a leletek. Stimulál még a függőséget okozó koffein, amely már ott van cukorkában, csokoládéban, samponban is. A patikában szorongásoldók, altatók, fájdalomcsillapítók tucatjai várnak ránk, pedig a problémát nem oldják meg. Fontos látnunk, hogy az emberi elmébe nem tudunk ezekkel beavatkozni. A függőséget okozó szereknél nagy kérdés, hogy fogyasztásuk esetén hol van a határ, mikortól okoznak függőséget – mondta az előadó.

Beszélt az extasy és a legális szintetikus dizájnerszerek térhódításáról. – Mivel Amerika egyes államaiban legalizálták a marihuána fogyasztását, ezzel a drogháború véget ért. Érdekes kérdés, hogy milyen hatással lesz ránk, fel kell-e készülnünk arra. Ahogy nem képes az állam pusztán rendészeti eszközökkel megregulázni az emberek vágyait, úgy nem képes a piac szabályozni az emberi vágyakat. Ha rábízzuk a dílerkedést, többet adnak el nekünk, mint amennyit szeretnénk, addig, amíg nem lesz tiltva, utána pedig keres kiskapukat – mondta Dávid Ferenc.

Kiderült továbbá, hogy a viselkedés által létrejövő örömforrások közé tartoznak a szerencsejátékok, az internetes pornó, a sorozatnézés, a társfüggőség. Utóbbi esetében a függő folyamatosan keres magának valakit, akit megmenthet, mert valószínűleg ő maga is olyan családban nőtt fel. Fontos, hogy kívülállóként, jót akarva szóljunk annak, aki veszélyben van. A függőség mindig a közösség betegsége, valaminek a hiánya okozza. Nem születik függőnek senki, ezért a családtagokkal is foglalkozunk a gyógyítás során.