A helyben vásárlás lehetőségére próbálták ráirányítani a figyelmet Litéren

Kilencedik alkalommal tartották meg idén a Litéri Szilvaünnepet, mely idén egy nyertes leader pályázat segítségével egész naposra bővült. Délelőtt a termelői piacon lehetett mindenféle finomságot kóstolni, délután a hagyományos portalátogatásos felvonulásra került sor.

– Sok évvel ezelőtt a Magyar Kulturális Örökség Napját szerettük volna megünnepelni valamivel. Tudtuk, hogy a település hagyományaiban jelen van a szilva, hiszen az 1700–1800-as évek református anyakönyveiben gyakran szerepel a Szilváskert megnevezés. Erre építve szerveztük meg az első litéri szilvaünnepet, ami azóta hagyománnyá vált a településen – mondta el lapunknak Csiszárné Baranyai Anita, a Litéri Zöldág Kulturális Egyesület elnöke.

Bár délelőtt még szakadt az eső, sokan voltak kíváncsiak a fedett termelői piacon fellelhető finomságokra.

– Ötéves a termelői piacunk, és úgy gondoltuk, hogy a szilvaünnep kapcsán megpróbáljuk a helyi vásárláslehetőségére irányítani a figyelmet, hiszen alapdolgokat a településen is be lehet szerezni. Ráadásul ezek kistermelőktől származó minőségi termékek. A piac környékére szilvafákat is ültettünk, ezek közül már több termőre is fordult, szeretnénk hosszú távon is bevonni majd a piacot a szilvaünnepbe – mondta el Bencze Éva, Litér önkormányzatának jegyzője.

A fedett piaccsarnokba a Csalán Egyesület egészséges szilvás süteményeket hozott, lehetett kóstolni szilvapálinkát, voltak kolbászkák ecetes szilvával, a gyerekek pedig nudlit gyúrhattak.

Gyümölcslevessel, nudlival és 600 szilvás gombóccal várta az érdeklődőket a Litéri Nyugdíjasklub, tagjai a helyszínen készítették és főzték ki a hagyományos és mákos gombócokat.

– Nagyon sok múlik a burgonya és a liszt minőségén. 40 százaléknyi lisztet és 60 százaléknyi burgonyát kell összedolgozni egy kis cukorral, sóval, zsírral és tojással. A kellemes állagú, könnyen dolgozható tésztából csippenteni kell egy darabot, ellapogatni, és ebbe kell a kimagozott szilvát tenni, így összegombócozni – mondta el Heffler Gáborné, a nyugdíjasklub elnöke a tökéletes szilvás gombóc titkát.

A nyolc hölgy egy óra alatt elkészítette a gombócokat, melyeket a vendégsereg érkezése szerint frissen, kondérban főztek ki, így mindenki friss, illatos gombócot kóstolhatott. A délelőtti trakta délután, a hagyományos felvonuláson folytatódott.

– A délutáni felvonuláson tényleg mindenki részt vesz. Eljönnek a történelmi egyházak, a civil szervezetek, családok. Ilyenkor egy-egy társaság összegyűlik egy nyitott portán, és a felvonulókat megvendégelik étellel, itallal, mindenféle szilvás finomsággal. A nyitott portáknál, melyek megállókként működnek, egy-egy tánccsoport rövid előadást tart – tette hozzá Csiszárné Baranyai Anita.

Idén a szilvaünnepre a Bajai Bunyevác tánccsoport is eljött, de a most 60 éves Litéri Néptáncegyüttes aktív táncosai is felléptek. Erre az alkalomra az együttes alapító tagjai is eljöttek az ország több pontjáról, és bemutatták tudásukat az ovisok is. A program este a művelődési házban az Üstürü együttes koncertjével és táncházzal zárult.