A hosszú élet titka a genetika mellett az egészségtudatos magatartás

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból kiderült, hogy tavaly kismértékben nőtt a születéskor várható élettartam hazánkban, és az is, hogy melyik megyében élnek a legtovább, illetve a legrövidebb ideig a magyarok.

A friss adatok szerint 2018-ban minimális mértékben javult a várható élettartam. A nők esetében ez 79,2 év, míg a férfiaknál 72,6 évre emelkedett. A KSH nemrég megjelent, a területi különbségekről szóló kiadványában az is látható, hogy az egyes megyékben a születéskor várható átlagos élettartam a férfiaknál 70–74,5, a nőknél 77,5–80,1 év között volt tavaly. Mindkét nem esetében Budapesten a legmagasabb ez az érték. A férfiaknál 74,5 év, míg a nőknél 80,1 év. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban csak 70 évre számíthatnak a férfiak, viszont Veszprém megyében 80 év a nők várható életkora.

A fejlett világban mindenhol megfigyelhető, hogy a nők tovább élnek, ennek hátterében számos egészségügyi, társadalmi, pszichológiai és genetikai ok húzódik, mondta érdeklődésünkre Balla György háziorvos. Hozzátette, tapasztalata szerint a nők jobban odafigyelnek az egészségükre, s a leggyakoribb daganatos és szív-érrendszeri betegségeket kiváltó káros szenvedélyekkel – dohányzás, alkoholfogyasztás – ritkábban élnek, mint a férfiak.

A szakember elmondta, a hölgyek emellett egészségtudatosabbak is, igyekeznek elkerülni az elhízást, súlyfelesleg esetén pedig előbb kezdenek el sportolni, mint az erősebb nem tagjai. A háziorvos a nemek egészségtudata kapcsán még egy fontos különbségre is felhívta a figyelmet: a nők nagyobb arányban járnak el szűrővizsgálatokra – ami a betegségek felismerésének és kezelésének legjobb módja –, és tapasztalata szerint jobban megfogadják az egészségügyi szakemberek tanácsait, ajánlásait.

– A férfiak többsége sajnos egy egészségügyi panasz esetén halogatja az orvos felkeresését, és sokszor már csak akkor kérnek segítséget, amikor nagy a baj, ami a gyógyulás esélyeit is rontja – magyarázta Balla György, aki megjegyezte, a gyógyszerszedési szokások terén szintén a hölgyek precízebbek.

A háziorvos arról is beszélt, az ösztrogén női nemi hormon is fontos egészségvédő szereppel bír a hölgyek szervezetében 45-50 éves korukig, aki addig vigyáz az egészségére, jobb eséllyel él hosszabb ideig. A szakember arra is kitért, a hölgyek többségére jellemző a konfliktusmegoldó és -feloldó képesség, ami pszichológiai szempontból segítheti a nőket, a statisztikában látszó adatokat azonban befolyásolja az is, hogy a közúti balesetekben életüket vesztőknél felülreprezentáltak a fiatal férfiak.

Győri Piroskától, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy az I-es és II-es Számú Idősek Otthonában élő 28 idős férfi átlagéletkora 77,5 év, és a legidősebb férfi lakó 92 éves. Ezzel szemben a két idősotthonban lakó 95 idős nő átlag- életkora 82,7 év, és a legidősebb néni 97 éves.

– Azt látjuk mi is, többen vannak a nők, és tovább is élnek. Pedig nem gondolom, hogy a férfiaknál kevesebbet dolgoznának, de a nők igen szívósak. A nőknek a munka mellett van egy második műszak is otthon, és beléjük kódolódott, hogy nem lehet leállni. Csinálni kell, mert a feladat élteti őket. Sokszor beszélgetünk arról a kollégákkal, hogy amíg az ellátottak közül valakinek a készsége megvan valamihez, addig ne csináljuk meg azt helyette, mert bár lehet, hogy morog miatta, de ezzel az életét hosszabbítjuk meg – vélekedik az intézményvezető asszony, aki kitér a testmozgás fontosságára is.

– Azok, akik csak nappali ellátásban részesülnek, azzal, hogy naponta egyszer kimozdulnak, eljönnek az ebédjükért, szintén meghosszabbítják az életüket – vélekedik. Elmondja azt is, az intézménybe bekerülők, amíg otthon esetleg kevés folyadékot fogyasztottak, vagy nem az előírtak szerint szedték a gyógyszereiket, addig náluk a felügyelet miatt ezek a problémák megszűnnek, az ápolásnak köszönhetően javul a helyzetük, és van esély arra, hogy magasabb kort érjenek meg. Győri Piroska hozzáteszi még, hogy a szociális étkezést igénylők között körülbelül kétszer annyi a nő, annak ellenére, hogy a mindennapi étkezést az egyedülálló férfiak oldják meg nehezebben.

Ennek egyik oka az, hogy a hölgyek többsége nem tud egy személyre főzni, vagy a bevásárlás okoz problémát számukra, sokaknak pedig elegük lett a főzésből. A harmadik ellátási forma a házi segítségnyújtás, amelynek során gondozónő jár ki az otthonát elhagyni nem képes idős emberhez. Ebben a formában 11 férfit és 49 nőt látnak el, tehát itt is a hölgyek vannak több­ségben.