A járványhelyzetben is megtalálhatjuk a módját, hogy rendszeresen mozogjunk

Kiemelten fontos számunkra ezekben a járvánnyal sújtott hónapokban, mit és hogyan tudunk megtenni a jó közérzetünkért és a vonzó megjelenésért.

Életünk drasztikus átalakuláson ment keresztül március óta, amikor – sajnálatos módon – napjaink részévé kellett hogy váljon számos, az érdekünkben meghozott rendelkezés, mint például az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

Életünk minden területét érintik a korlátozások, melyek a szabadidős tevékenységeinkre is erős hatást gyakorolnak. Az egészségünk megóvása érdekében hozott szigorú, ám szükséges intézkedések miatt kénytelenek vagyunk módosítani szokásainkon – mondja Némedi Katalin idegenforgalmi szakmenedzser, amatőr sportoló. – Az mindenki számára evidens, hogy alapvető fontosságú az egészségünk, jó közérzetünk megtartása, ezen belül is az alapvető immunitási készségünké. Itt most nemcsak a zöldségben és gyümölcsben, valamint rostban gazdag táplálkozást értjük, hanem a mozgást szintén. Hallottuk már sokszor: ha citromot kapsz, készíts belőle limonádét!

Bezártak az edzőtermek, nem tudunk csoportos mozgásórákra járni? Sebaj, akár odahaza a szobában, vagy egy szabadtéri edzőteremben, de még az erkélyen is tudunk rendszeresen mozogni. Gondolunk az idősebb korosztályra is, akiknél esetenként nincs életbeli tapasztalat arra, hogy bizony a napi 20-30 perces, speciális, egész testet átmozgató, ám könnyed gyakorlatokkal nagymértékben hozzájárulunk egészségünk megőrzéséhez. Akár a széken ülve is tudunk kar- és lábemeléseket végezni, felállva pedig törzsgyakorlatokat, hajlításokat felöltözve a nyitott ablaknál. A vitaminok széles tárháza áll rendelkezésünkre, melyekkel kiegyensúlyozott alap- és nyomelem-, továbbá ásványianyag-szükségletünk biztosítható. Ezekből válasszuk a nyújtott felszívódású és kombinált tablettákat, például C- és D-vitamin komplex, azaz egytablettás formuláját.

Jóból is megárt a sok, ezért vizsgáljuk meg személyre szabottan a napi adagunkat, ha például multivitamin-tablettát választunk és egészségesek vagyunk, nincs szükség további elemek bevitelére – mondja Katalin. Hangsúlyozza, hogy legfontosabb a következetesség. Mindennap egy kis testmozgás, akár csak egy esti séta keretében, de váljon rendszeres rutinná az egészségtudatos életmód!