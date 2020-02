A jó házasságért megéri tenni, hiszen jelentősen befolyásolja életünk minőségét

Szeretetre vagyunk teremtve, ezért a kapcsolatban egymás boldogságát célszerű előbbre helyezni a magunkénál – vallja a Révész baptista lelkészházaspár, akik ezt kifejtve tartottak előadást a minap Pápán.

Érzelmi szükségleteink a kapcsolatban címmel tartott előadást Révész Lajos baptista lelkipásztor, misszionárius és felesége, Révész Szilvia kommunikációs szakember, író, szerkesztő, előadó, a Baptista Családi Szolgálat munkatársai Bálint-napon a Bartók Béla AMI dísztermében, Boncz Zoltán helyi baptista lelkipásztor köszöntőjét követően. A Székesfehérvári Baptista Gyülekezet lelkész házaspárja bemutatkozásképp elmondta, huszonkilenc éve házasok, és négy gyermekük van.

A házasság minősége nagyban befolyásolja az életminőségünket. Ha rendben van a kapcsolatunk, közel vagyunk a társunkhoz, akkor jó hazamenni, bármi is történjen, és „nagy viharokat” is át tudunk vészelni együtt. Ám ha otthon nehézségek, feszültségek vannak, akkor legyünk bármilyen sikeresek is másutt, az negatívan, kellemetlenül hat ránk. Meg kell értenünk, hogy nem ösztönösen működő dolog, hanem kemény munka, hogy olyan kapcsolatban élhessünk, amely mindkét felet feltölti, és ahol azzá a személlyé válhatunk, akinek az Isten megálmodott, így életünk más területein is tudunk fejlődni, mondták el bevezetőként.

– Igenis érzelmi lények vagyunk. Az agykutatások szerint az érzelmi memória sokkal ősibb, mint a tudatos. Ezért van, hogy krízishelyzetekben nem a tanult minták alapján, hanem mély, ősi hatásokból fakadóan reagálunk. Mást jelent egy nő, és mást egy férfi számára az érzelem – emelte ki Révész Szilvia. Férje rögtön hozzátette, isteni teremtettségünk okán a két nem egymás kiegészítője, és nem versenytársa. Tehát a férfinek nem azt kell megtanulnia, hogyan érezzen nőként, hanem hogyan kezelje saját érzelmeit.

A férfi és a nő másként viszonyul az érzelmekhez, jegyezték meg. A nő bekapcsolódni vágyik a férfi világába, míg a férfi inkább sokszor csak kikapcsolódni a napi teendői után, s ezért a kapcsolatban szintén ilyen élményeket keres. Az érzelmi szükségletek az idő előrehaladtával, a kapcsolat fejlődésével változnak. Mindennek rendelt ideje van. A kezdeti, felfokozott állapot után következik a gyermekvállalás, a családalapítás.

– Fontos, hogy mindegyik szakaszban foglalkozzunk az érzelmekkel, szeretve érezzük magunkat, mert üres „szeretettankokkal”, betöltetlen érzelmi szükségekkel nem lehet hosszú távon élni, csupán túlélni. A kritikus időszakokban ugyanúgy próbáljuk megtalálni a módját, hogy lelkileg közel maradjunk egymáshoz. A gyermekvállalás, illetve az életközépi válság idején a férfi távolodhat, rosszabb esetben búcsút mondhat a párjának. Pedig ez is csak a következő életszakaszra való érzelmi ráhangolódásról szól. A meg nem oldott krízishelyzetek előbb-utóbb úgyis visszatérnek az életünkbe, ezért tekintsünk fejlődési lehetőségként rájuk, miáltal mélyebb szintre léphet a kapcsolat. Az őszinte beszélgetés mindig segít. Szeretetre vagyunk teremtve, törődjünk egymás boldogságával. Tanuljuk meg kifejezni és fogadni a szeretetet, felfedezni és használni a partner szeretetnyelvét. Meg kell találni a két külön személyiség közös halmazait, valamint hogy miben lehetünk a másik segítségére. Adjunk visszajelzéseket: a nők felé a szeretet, a férfiaknak a tisztelet a fontosabb – szolgáltak hasznos tanácsokkal.

Érdekességként megosztottak egy amerikai, negyvenezer párral végzett kutatási eredményt, miszerint a nők és a férfiak érzelmi szükségletei nagyban eltérnek. A nők számára elsődleges a (nem szexuális jellegű) gyengédség, ami a kapcsolat összetartó eleme. Az első öt szükséglet közt szerepelt továbbá a beszélgetés (a feszültséglevezetésre), az őszinteség és nyitottság mint a bizalom légköre, a(z anyagi) biztonság, valamint az elkötelezettség a családhoz. A férfiak részére a legszükségesebb a szexuális beteljesedés, miáltal érzelmileg stabil állapotba kerülnek, és könnyebben nekifeszülnek az élet egyéb kihívásainak. Alapvető igényük még a társ a kikapcsolódásban, a kellemes külső, a támogató, szeretetteljes otthon, valamint a tisztelet, az elismerés, ami dupla szárnyakat ad az erősebb nem képviselőinek.