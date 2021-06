A kedvelt építőjátékból készített retró városokat a Balaton-Bakony Kocka Klub

Retró városokat épített a Balaton-Bakony Kocka Klub a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde kiállítóhelyiségébe. A kedvelt építőjáték a nyolcvanas és kilencvenes évekbe kalauzolta vissza a közönséget, kuriózumnak számító elemeket is bemutatva.

A gyermekek, szülők „madártávlatból”, az üveg mögül szemlélhették a mozgalmas városi életet. Élményt jelentett mindkét generációnak, hiszen az ovisok óhatatlanul is a játék örömét látták benne, az anyukák, apukák pedig jó eséllyel még gyermek- vagy fiatalkorukat töltötték – van, aki talán meg sem született –, amikor dívott az építőkockák legendás korának városi feelingje, így nosztalgiával is tekinthettek az aprólékos munkával felépített terepasztalra.

– Aki akkor játszhatott az építőkockával, biztosan emlékszik a zöld fenyőfákra, a kis színes virágokra, a háztetőkre, tűzoltókra és a rendőrökre. Ezt a világot próbáltuk megjeleníteni a lehető legnagyobb hűséggel – mondta el érdeklődésünkre Pallagi László, a Balaton-Bakony Kocka Klub aktív tagja, aki a 90-es évek városát saját gyűjteményéből állította össze, míg a 80-as évek terepasztalán klubtársa, Hollósy Szabolcs vonatkészleteivel együtt jelenik meg.

Mint azt megtudtuk, az 1978-as év különleges volt az építőkockák történetében. A sok újdonság mellett ekkor jelent meg a kezét és lábát mozgatni tudó kicsi emberke, amit minifigurának hívnak, és a városi témában is rögtön helyet kapott. Az első készletekben még nem igazi helyet, mert az akkori autókba nem lehetett beülni, de aztán hamar megjelent a sokáig kedvelt szélvédő és nyitható ajtó. Ebben az időszakban még a motorokat is építették.

Az 1983 és 1989 közötti időszakban megkezdte hódítását az építőjáték talán legkultikusabb sínrendszere, amely elektromos váltót, sorompót, világítást, szemafort is tartalmazott, melyet a későbbi rendszerek nem mondhattak magukénak. Ebben az időszakban adták ki a sokak által mai napig használt világos­szürke utakat is. Közben folyamatosan fejlődött a játék „városi infrastruktúrája”, rendőrséget, tűzoltóságot, benzinkutat is kiadtak ezekben az években. A zirci asztalon mindegyikből megtalálható a kuriózumnak számító 1978-as kiadás. Alapépületnek számított a lakóház a berendezési tárgyakkal, egy-egy asztallal, ággyal és székkel.

A kilencvenes években aztán egy színes új világ köszöntött be az építőkocka városi életébe, többek között tengerparttal, lovardával, szórakozási lehetőségekkel. Bár tizenkét éve már piacon volt a „Town” téma, 1990 után is tudtak újat mutatni, így például egy új vonatrendszert vezettek be, mert a korábbi nehezen összerakható elemekből állt, és emiatt nem igazán kedvelték a gyerekek. A vasúti közlekedés fejlesztése meghozta a sikert, a sínek egyszerűen, egy pattintással összeállíthatók voltak, s jobban hasonlítottak már a valódi pályára.

A város második korszakának tizennégy éve alatt számtalan új területet vonultattak fel és rengeteg kultikus készletet adtak ki. 2004-ben aztán megszűnt a Town téma, és felváltotta a City. Eltűnt a kedvesen egyszerű kisvárosi világ, és felváltotta a valósághoz hűebb tervezés.