A kilencvenéves Lingl Gyulánét köszöntötték Zircen

Családi körben ünnepelte kilencvenedik életévét Lingl Gyuláné. Jó egészségnek örvend, különösebb egészségügyi gondja nincs, aktivitását nála évtizedekkel fiatalabbak is megirigyelhetnék.

Családi házukban három generáció él együtt, lánya, unokája és két dédunokája. Másik unokája és három dédunokája Veszprémben lakik, gyakran utaznak Zircre, vagy ő látogatja meg őket. Fiát és férjét már elvesztette. Mindig sokat dolgozott, hívták családokhoz, volt kézilány a kórházi konyhán, zöldségbolti eladó, pulóverkötő bedolgozó.

– Jót és rosszat is megéltem. Olyan életünk volt, amit a mai fiatalok nehezen tudnak elképzelni, a kemények voltak a 40-50-es évek. Sokat kellett dolgozni, édesanyám napszámba járt, cukorhiány volt, a kenyeret is jegyre adták. 14 éves koromban elhívtak egy családhoz, a gyermekekre vigyázni, kis fizetségért, emlékezik. Az első napon kérték, süssön buktát. Nem tudott sütni-főzni, akkor maradt ki az iskolából, különösen nem „kőtt-tésztát”, az élesztőt leforrázta, nem akart megkelni, kőkemény lett a bukta, sírva hazaszaladt az édesanyjához, de nem lett baj, mondták a munkaadók, egyszerű ételekkel is beérik.

Visszagondolva életére, azt mondja, a sok bánat, szomorúság mellett nagyon sok öröme volt és van. – A legjobb évek, amiket megéltem, a gyermekeim megszületése volt, a második az unokák, most pedig a dédunokák érkezése. Nagyon tudok nekik örülni, mondja.

Aktív életet él, tevékenykedik a kertben, kézimunkázik, kiscipőket, pulóvereket, sapkákat köt az apróságoknak. Nem szereti a tétlenséget, vallja, ez a hosszú élet titka.