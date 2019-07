A kitűnő balatoni nedűket ünneplik a Zánkai Borheteken

Országszerte egyre elismertebbek, népszerűbbek a Nivegy-völgyi borok, ahonnan az ország legjobb biobora is kikerült, érvelt a térség értékei mellett Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) főtitkára, a Szentantalfai Hegyközség elnöke a Zánkai Borhetek kezdőnapján, szombaton, amit Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő nyitott meg.

Valósággal berobbant a színpadra a Magyar Tenger Népdalkör, és a szőlőről szóló népdallal azonnal felsőfokra hevítette a hangulatot a kéthetes, rendkívül gazdag programsorozat megnyitóján. A környéket is megrengető, kitűnő hangulatú előadásuk végén egy-egy pohár borral köszöntötték a közönséget, majd Filep Miklós, Zánka polgármestere egyik vonzerejük mellett így érvelt: „Meghatározóak az idegenforgalomban a kitűnő borok, amelyeket kínálunk a Balatonnál, így a zánkai térségben is. A borutak mentén működő pincészetek szálláshelyekkel együtt egész évben gondoskodnak a ‘nyitott’ Balatonról”. Szerinte különleges élményt ad, amikor az ember egy jó társaságban egy pohár finom balatoni bor mellett beszélgethet. Úgy fogalmazott, mindebben része lehet vendégeiknek, akik két héten át a kitűnő nedűk mellett jobbnál jobb programok közül is választhatnak, így a jókedv, a hangulat garantált.

Brazsil Dávid, a HNT főtitkára, hegyközségi elnöke úgy fogalmazott: – Büszkék vagyunk erre a vidékre, ahol élünk. Hozzátette, noha a zánkai térségben egy kisebb, mintegy 550 hektáros borvidék van, de a borok kitűnőek, a borászatok egyre nagyobb országos elismertséggel dolgoznak. Ennek a legjobb értékmérője, hogy az országos borversenyeken idén öt borászat nyert el különböző díjakat, ezüst- és aranyérem minősítéseket, és az ország legjobb biobora is a Nivegy völgyéből került ki, amire nagyon büszkék. Brazsil Dávid azt kívánta, minél több barátság, szerelem szülessen egy-egy kitűnő pohár bor mellett. Ő ismer olyan családot, ahol a szülők Irsai Olivért kóstolgattak, miután megszületett Olivér nevű gyermekük. – A bor a szerelem itala is, csak mértékkel, jó kedéllyel kell fogyasztani! – vélekedett a főtitkár.

A köszöntők után új tagot választott a balatonfüredi Balatonvin Borlovagrend Kiss Balázs Tamás zánkai aljegyző személyében, aki humorban bővelkedő fogadalmában azt is mondta, továbbra sem tartozik a vízivók társaságába.

A megnyitón értékelték a legjobb nedűket, eszerint „Az Év bora 2019” díjat holtversenyben a Cseh Család Pince és Kaszap Atilla 2018 évjáratú, olaszrizling boraikkal nyerték el. Az „Év Borosgazdája 2019” díjat a Martinus Borház érdemelte ki, a „Legjobb vörösbor” kategória nyertese pedig a Gergely Borház 2017-es merlot bora lett.

A Balatonfüred-csopaki borvidékhez tartozó Nivegy-völgyi Hegyközség szőlőterületein 68 termelő dolgozik. Négy szőlőfajta a legjellemzőbb: az olaszrizling, a rizlingszilváni, a szürkebarát és a juhfark.