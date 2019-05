A kockák szerelmeseit várták az Agórában

Hatalmas Lego szobrok, élethűen megalkotott miniatűr városok, száguldó és irányítható vonatok, kockákból megépített autók, repülőgépek, tankok és egyéb modellek sokasága várta a családokat a hétvégén az Agórában.

Két teremben és egy folyosón, mintegy 500 négyzetméternyi területen mutatkozott be a Kockabarátok kiállítói közössége, hogy tengernyi műanyag építőkocka segítségével mosolyt csaljon a gyerekek és felnőttek arcára. A baráti társaságot, amelynek az ország minden pontjáról vannak tagjai, a műanyag kockák szeretete köti össze.

A barátságtalan, hűvös, esős időben igazán izgalmas programot kínáltak a kiállítással, ahol még háromféle játszóház is várta az érdeklődőket és a látogatók három pályán járműveket is irányíthattak. A Kockabarátok, akik először jártak Veszprémben, elhoztak egy három és egy négyméteres csatahajót is, amelyek közül a kisebbiknek a lövegtornyát mozgathatták a gyerekek.

Ezen kívül az űrkutatástól Harry Potterig, körülbelül 30 témával és számos újdonsággal rukkoltak elő a kiállítók. A négy ember gyűjteményének egy részét felvonultató látványos installációt egy nap alatt építették fel a Kockabarátok az Agórában.