A kutyafogathajtó sportágban kitűnő eredményeket ér el a magyarpolányi anya és lánya

A település kulturális sokszínűségéről, az ott élők összetartó közösségi erejéről sokan hallottak, de azt már kevesen tudják, hogy a kis falu két Európa-bajnokkal is büszkélkedhet.

A Varga családban az édesanya Hajni és leánya Alma egy különleges sportnak hódol. Mindketten kutyafogathajtó sportágban az élvonalban versenyeznek. Élő bizonyítékai annak, hogy ez a sport nemcsak az északi népeké, hiszen két magyarpolányi hölgy is Európa-bajnok. Birtokukon szép, okos és hatalmas teherbírású husky kutyákkal élnek, számuk több mint egy tucat. Teljesen hétköznapi történetből nőtte ki magát a 2014 óta tartó sajátos életforma, óriási szenvedély az említett sportág iránt, ami anyát és lányát egyaránt magával sodorta.

A sorsszerűség számlájára írható, hogy a huskykkal végzett kemény edzésekkel, a várva várt versenyekkel, utazásokkal, a jól megérdemelt helyezésekkel érzik kerek egésznek történetüket. Jelenük egy ártatlan gyermeki kéréssel indult. A gyerekek szerettek volna egy kiskutyát a háznál. Két huskykölyökkel óriási meglepetést okoztak a szülők a csemetéknek. Ahogy a történet lenni szokott, a kutyusok gyorsabban iperedtek, mint a gyerkőcök, így gondozásuk az édesanyára maradt. Hamar kiderült, hogy a kutyák rendkívül igénylik a mozgást. Utánanézett a család, milyen alternatívákat találnak arra, hogy jól átmozgassák őket annak érdekében, hogy egészségesek legyenek. Dunaharasztiban kutyafogathajtó versenyen Hajninak alkalma volt kipróbálni egy négy kutyából álló fogatot. A család­anya 2016-ban az ausztriai Európa-bajnokságon a dobogó első fokán állt. Hamar ráérzett a sport szépségére, szinte azonnal magával sodorta. A szenvedély, a 12 éves Almát is rabul ejtette. Manapság anya és lánya együtt versenyeznek. Ősszel a csehországi Európa-bajnokságon dobogósok lettek, Alma junior kategóriá­ban pedig abszolút győztesként ért célba. Mi a szépsége egy ilyen versenynek és felkészülési időszaknak?

– Anyukám az, aki trenírozza a kutyákat, hallgatnak rá, tudja őket irányítani. Nagyon szeretek én is a huskykkal dolgozni, látszik rajtuk milyen örömmel futnak, játéknak érzik az edzéseket, de közben mégis hihetetlen elszántsággal végzik a feladatokat. Mindez minket is sarkall, hogy jól teljesítsünk. Harmonikusan tudunk velük együttműködni, nekünk kell irányítani őket az edzéseken és a versenyeken. Különösen szeretem azt, hogy kint vagyunk a természetben, gyakran erdei terepen. A legutóbbi megmérettetésen körülbelül öt kilométeres távon, tele emelkedővel, két kutyával versenyeztem.

Volt úgy, hogy negyven kilométer óránkénti sebességgel haladtam az edzőkocsival –osztotta meg gondolatait és élményeit Alma, akinek új szenvedélyként a lovaglás is teret nyert az életében. Nagyon szereti az állatokat, és a természet szépségeit. Magyarpolány pedig egy ideális hely számára, ahol öröm lehet felnőni.

Lakóhelyük olyannyira a szívük csücske, hogy a család vágyálmának lehetséges megvalósításán dolgoznak éppen. Nagy tervek előtt állnak, szeretnének jövőre a településükön egy kutyafogathajtó Európa-bajnokságot szervezni. Segítőkkel együtt a tervezés, és informálódás szakaszában járnak most.

Azonban hogy a megvalósulásig eljut-e a dolog, az még a jövő zenéje, mindenesetre kuriózum lenne egy ilyen sportesemény az Európa Nostra-díjas településen.

