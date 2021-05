A kutyákért és gazdáikért dolgoznak a bakonyi társaság alapítói

Tavaly ősszel négy kutyakiképző azért alapította meg a Bakonyi Kutyás Sport Társaságot, hogy egyrészt örökbe fogadó gazdáknak nyújtsanak támogatást, másrészt különféle kutyás sportokat népszerűsítsenek.

– Régi barátság köt össze bennünket, együtt jártunk kutyaiskolába, tanfolyamokra, és együtt készülünk rally obedience versenyekre is. Mind a négyen kutyakiképzők vagyunk, és van egy aktívan versenyző segítőnk is. Foglalkozunk rehabilitációs viselkedésterápiával, kiképzőtársaim most habilitációs tanfolyamot végeznek. Folyamatosan képezzük magunkat, mert a kutyázás ilyen, hiába csinálja az ember több éve, mindig lehet fejlődni és új dolgokat tanulni.

Mi egyéni képzéssel is foglalkozunk, ezért nagyon sok emberrel és kutyával találkozunk. Azt láttuk, hogy az elmúlt évek alatt az emberek és a kutyák is rengeteget változtak. A tenyésztés egyre tudatosabb, így a fajtára jellemző tulajdonságok lehetnek nagyon kifejezettek, de látjuk a másik oldalt is: a szaporítóktól elhozott vagy a mentett kutyák egy része küzd egészségügyi problémákkal vagy olyan tanult viselkedési formákkal, amelyekkel nagyon nehéz a gazdának együtt élni. Sokat változott a kutyatartás kultúrája is, más igényeik vannak az embereknek, mint évtizedekkel ezelőtt. Szerencsére egyre kevesebb kutyát tartanak láncon az udvar végében, és a hobbikutyások is szívesen képezik magukat – mondta el lapunknak Széphegyi-Mohl Judit kutyakiképző, a Bakonyi Kutyás Sport Társaság egyik alapítója.

Hangsúlyozta, hogy sok kutyaiskola működik ugyan Veszprémben és Veszprém környékén, de ezek elsősorban a hagyományos, engedelmességre nevelő képzést viszik. A társaság két cél mentén gondolkozik. Az egyik az örökbe fogadó gazdák támogatása.

– Sok kutya talál az állatvédő egyesületektől új gazdára, ami nagyon jó, de az adott kutya kiválasztása gyakran nem tudatos, és sokszor a kutya múltból hozott viselkedési problémái csak később derülnek ki, ezek megoldására a hagyományos, engedelmességre nevelő foglalkozások nem adnak lehetőséget. Mi havonta egyszer ingyenes rehabilitá­ciós foglalkozást tartunk, ahová az örökbe fogadott kutyákkal érkezhetnek a gazdik. Elmondják a problémáikat, és mi ezek megoldásában segítünk. Az örökbe fogadott kutyák többsége valamilyen nehéz helyzetből kerül új gazdához. Leadta gyepmesteri telepre korábbi gazdája, találták valahol, folyton kóborolt, esetleg már megharapott valakit, de olyan is előfordul, hogy a rossz tartási körülmények miatt kobozták el. Most például van több szaporítótelepről lefoglalt kutyánk. Ezek a kutyák évekig méltatlan körülmények között éltek, semmit nem láttak a külvilágból, szocializá­ciójuk hiányos.

Elvágták a hangszálaikat, ezáltal hanggal nem tudnak kommunikálni, ami a kutya esetében is fontos. Ezeknek a kutyáknak keserves múltjuk van, de szakértői segítséggel sok felmerülő problémát lehet orvosolni.

A társaság másik célja a különféle kutyás sportok népszerűsítése. Ezek egy része a profi kutyásoknak szól, de szép számmal vannak már olyanok, melyek bárki által élvezhetők, kortól, nemtől és képzettségtől függetlenül.

A társaságból mindannyian a rally obedience nevű sportban versenyeznek. Ebben a sportban is vannak különböző tudásszintek, de hobbiként is érdemes elkezdeni, hiszen a kutyával eltöltött idő, a gyakorlások sok sikerélményt adnak minden gazdinak.

A társaság jelenleg kölcsönkapott területen dolgozik, de hosszú távon szeretnének egy olyan bázist kialakítani, amely több kutyás sport gyakorlására is alkalmas. Itt szeretnének kutyaovit és kutyasulis foglalkozást is indítani, de tartanának szemináriumokat és továbbképzéseket is, és versenyeket is szerveznének.