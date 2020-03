Nagy, laza baráti társaságot alkotnak a veszprémi kutyás futók

Futni jó, kutyával futni még jobb – állítják a Veszprémi Kutyás Futó Klub tagjai.

Nem kell azért szigorú szabályok szerint működő, komoly egyesületre gondolni, a tagok olyan veszprémi és Veszprém környéki kutyások, akik szeretnek kedvencükkel társaságban sportolni, kirándulni, beszélgetni, természetben lenni. A klub közösségi oldalának csoportja egyre népesebb.

– Van olyan tagunk is, aki fut, de még nincs kutyája, viszont már gondolkodik rajta. Mi nemcsak azokat látjuk szívesen, akik kutyások, hanem azokat is, akik kutyabarát futók. A „kemény mag” havi rendszerességgel vesz részt versenyeken, de barátként is összejárunk, programokat szervezünk – mondja Weinlich Ágnes, a Veszprémi Kutyás Futó Klub vezetője. Habár ő irányítja a klubot, mint mondja, nem kifejezetten vezető, csupán lelkes szervezője és résztvevője az eseményeknek.

– Gulya-dombi találkozónkra is sok kutyás jön. Ahogy az emberek, úgy a kutyák is vegyes társaság, van köztük szuka és kan, apró termetű és nagy testű kutya is, fajtatiszta és keverék, fiatal és idősebb kutya vegyesen. A gazdik mellett fegyelmezetten várakoznak a pórázra kötött kutyák, majd a kutyafuttatón hatalmas falkajáték kezdődik.

– Máskor általában futás után engedjük a közös játékot, levezetésként. Mi amatőr futók vagyunk, de szeretünk versenyezni is. Idén elindulunk majd például a hard dog race nevű versenyen is, ami egy akadálypályás futás. A kutyák a gazdikkal együtt küzdik le az akadályokat, az akadályok között fél kilométereket kell futni. Csapatjáték. A futás összehozza a gazdit a kutyával, egymásra hangolódnak, a kutyának nagyon kell figyelni a gyorsaságra, a tempóra – hangsúlyozza Weinlich Ágnes.

A kutyás futást az eb hat hónapos, egyéves kora előtt nem javasolják, innentől lehet fokozatosan a terhelést kezdeni. Nem is biztos, hogy minden kutya szeretni fogja ezt a sportot. A futók a kutyára hámot tesznek, és a rugalmas pórázt egy övre csatolják. Ezzel a felszereléssel már profi versenyeket is szerveznek: ez a canicross, ahol a kutya húzásának nagy szerepe van, jelentősen gyorsítja a futót.

– A canicrossosok főként vizslákkal és border collie-kkal futnak, mi hobbifutók vagyunk, akik főleg a kutyaiskolából ismerjük egymást. Ez igazából egy nagy, laza baráti társaság. Mostanában nemcsak futunk, sétálunk is együtt, naponta 6-8 kilométeres sétákat is teszünk. Nemcsak Veszprémben és környékén mozgunk, vannak kedvenc helyeink: Tihany, a Koloska-völgy. A túrákon és a futás közben a kutyák mindig pórázon jönnek, utána engedjük a közös játékot – fejezi be Weinlich Ágnes.

A kutyás futók különböző képességűek, vannak közöttük gyorsabbak és lassabbak, a csapat sokszor fellazul, de alkalmazkodhat is egymáshoz, megbeszélés kérdése. A kutyákkal többet és gyorsabban lehet futni. A kutya feladata, hogy húzzon, számára ez nem csak szórakozás, munka is. Amire ezt megérti és megtanulja, a kutya nagyon jó futópartnerré válik.

A klub közösségi élete online szerveződik, ha valaki futást, versenyt vagy esetleg sétát tervez, felteszi a helyet és az időpontot, a jelentkezőkkel megbeszélik az utazást, a találkozót, valamint a távot. Aki csatlakozik, csak nyerhet: élményeket, egészséget, új barátokat.