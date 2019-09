A látogatók szavazata alapján nevezik majd el a veszprémi zsiráfborjút

Az állatkert legfiatalabb lakója már most, háromhetesen csaknem 170 centiméter magas. A kis zsiráfbébi augusztus 14-én látta meg a napvilágot – az állatkertészek nagy örömére.

Török László igazgató és Marokházi Katalin gondozó kíséretében látogattuk meg a kis nőstényt, aki Ganzi, a hét- éves zsiráfmama első borja. A mama 2013-ban Franciaországból, míg a büszke apa, Kibo 2010-ben Lipcséből érkezett Veszprémbe, ahol az egyik első tagja volt a most négytagúra bővült Rothschild-­zsiráfcsapatnak.

A zsiráfok az állatkert ikonikus állatai közé tartoznak, ezért nagy népszerűségnek örvendenek a látogatók körében, és az állatkertészek számára is nagy élmény egy-egy borjú érkezése. A veszprémi zsiráfbébi nagy küzdelem árán született meg, de jó egészségnek örvend.

A gondozók már nagyon várták a kicsit, és számítottak is rá az érkezése napján, mert a mamája a szokásosnál többet pihengetett. – Délután két órakor indult meg a szülés, és azt tapasztaltuk, hogy sajnos a kicsi beleszorult a szülőútba és magától nem tud világra jönni.

Megható látvány volt, ahogy az anyaállat „segítséget kért” a gondozóktól – idézi fel az ellés történéseit Törk László, az állatkert igazgatója, aki hozzáteszi, hogy az itteni zsiráfok, bár generációk óta állatkertben élnek, nem olyan szelídek, hogy be lehessen hozzájuk menni.

Természetes közegükben a rúgásukkal akár egy oroszlánt is képesek leteríteni. Ennek ellenére a szülés során a zsiráfmama odament a bejárati ajtóhoz, a gondozója közelébe, és segítséget kért. Az állatorvosok és gondozók több mint kétórás megfeszített küzdelme árán aztán sikerült világra segíteni a bébit, aki mintegy másfél óra múlva, igaz, kicsit még ingadozva, de már lábra is állt.

– Szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy öt évvel ezelőtt már született egy zsiráfborjúnk. Akkor összegyűjtöttük azokat a tapasztalatokat, amelyeket most az ellés előtt próbáltunk kamatoztatni. Felkészültünk arra, hogy ha most sem nevelné az anyaállat a kicsit, akkor egyből segíthessünk. Ezért időben megrendeltük a tejport, a cumisüveget és az összes kiegészítő vitamint – mondja Török László, aki elújságolja, hogy szerencsére az anya elfogadta és neveli borját, aminek nagyon örülnek, mert ez a természetes, és a kicsi így részesülhet a legjobb gondoskodásban.

Kiderül az is, hogy a kis zsiráf első pár napja evéssel és pihenéssel telt. Már megszokta a belső kifutót, így a látogatók is találkozhatnak vele, és mint magam is megtapasztaltam, nagy örömmel nézegetik és fényképezik is őt az üvegfalon keresztül. Szerencsére ez nem zavarja a kis patást, mivel az Afrika-ház megépítésekor is az volt a cél, hogy az állatokat úgy figyelhessék meg a látogatók, hogy közben a jelenlétük ne legyen zavaró.

Marokházi Katalin a zsiráfbébi­nél kezdi a munkanapját és itt is fejezi be, amellett, hogy napközben is többször bekukkant hozzá, hogy minden rendben van-e vele.

– Ahogy az időm engedi, mindig benézek hozzá, hiszen ki ne jönne szívesen egy ilyen cukorfalathoz – meséli, majd elárulja azt is, hogy finom falatokkal kényezteti egyelőre csak az anyát, hiszen a pici még hosszú hónapokig szopik. Az ápolók vezetője nagyon örül annak, hogy Ganzi elfogadta és táplálja a kicsinyét.

A következő lépés az lesz majd, hogy összeszoktatják a bébit a zsiráfcsapat többi tagjával, a papával és a nagynénivel, viszont ebben az esetben nagyon következetesnek és türelmesnek kell lenniük a gondozóknak. Mivel az új jövevény kislány, ezért a zsiráfcsapatban hosszú távon számolnak vele. Esténként már találkozik az állatkert másik két zsiráfjával is, igaz, még egy ajtó elválasztja őket egymástól. Néhány hét múlva, amint kellően megerősödött, már a külső kifutóban is megcsodálhatják majd őt a látogatók.

A bébihez kapcsolódó hír még, hogy mivel sokan érdeklődnek a sorsa felől, ezért szeptember elején névadó versenyt hirdet az állatkert, amelynek győztesét meghívják egy VIP-látogatásra a zsiráfházba. Az elmúlt hetekben nemcsak zsiráfbébi, hanem egy hófehér lámacsikó és egy fekete-fehér foltos kis alpaka is született a Veszprémi Állatkertben. Utóbbit Kókusz névre keresztelték a látogatók, akik körében nagy népszerűségnek örvendenek a mókás kis patások.

Jó hír még, hogy a Hollandiából tavasszal érkezett gallérospávián-csapat létszáma is két fővel bővült, és egy kis panda is az állatkertbe költözött a fajmegmentő program keretében. Már évek óta tartanak kis pandákat, más néven vörös macskamedvéket, amelyek az érkezésük évében a legnépszerűbb állatok lettek Veszprémben.

A kedves kinézetű állatoknál még nem volt szaporulat, ezért az európai fajkoordinátor ajánlása alapján most egy új hím érkezett Veszprémbe. A fiatal állat csak pár év múlva lesz ivarérett, de az állatkertészek abban reménykednek, hogy a segítségével megszülethet majd az állatkert első pandabébije, a korábbi hím pedig Angliában kap új családot.

Érdekesség, hogy az állatkert alapítványa támogatja azt a projektet, amely azt vizsgálja, hogy hosszú távon hogyan lehetne a kis pandák európai szaporulatát visszaköltöztetni eredeti élőhelyére, a Himalájába vagy Dél-Kínába.