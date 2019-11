A látószerv felépítésével és a szemüveg történetével ismerkedtek Tapolcán

A Jó, hogy látunk programsorozat zárórendezvényén a Tamási Áron Művelődési Központban diákok adtak számot tudásukról, ami a szemet és a látást illeti.

Dobó Zoltán polgármester megnyitóbeszédében a látás fontosságáról beszélt. – Ti is nézitek a tévét, és sok reklámot láttok arról, hogy mossatok fogat, figyeljetek oda az ízületeitekre, de rendkívül kevés reklámot látunk arról, hogy milyen fontos a szemünk egészsége. A nagymamám azt mondta, akkor kell spórolni, amikor van miből. Magyarán oda kell figyelnünk az egészségünkre, szemünk világára. Tudatosan nézzetek televíziót, ti már a táblagépből szerzitek meg a számotokra hasznos tudást – mondta a polgármester, és azt kérte, figyeljenek oda arra, hogy sokkal jobb valamit megelőzni, mint gyógyítani. Figyelmesen nézzék az előadásokat, a hallottakról számoljanak be szüleiknek is.

Szabó Richárd optometrista, látszerészmester úgy fogalmazott, hogy október a látás hónapja, a fiatalok biztosan tudnak róla, hogy a kampány legfontosabb üzenete, hogy vigyázzunk a látásunkra. – Rendszeresen vegyünk részt szűrésen, mert sok minden múlik azon, ha időben lecsípünk valamit, ami a látás romlását okozza. Ahogy az szintén fontos, hogy milyen teljesítményű a látásunk. Idén próbáltuk megszólítani a ti korosztályotokat is, ezért szerveztük a vetélkedőt, oktatást. Rajzpályázaton vettetek részt, sok szép pályaművet készítettetek, nyereményekkel jutalmazzuk szorgalmatokat – mondta Szabó Richárd.

Az eseményen Kormos Ildikó biológiatanár a szem felépítéséről, a szemüveg múltjáról beszélt előadásán. A nap során Entz Bertalan osztályvezető szemész főorvos Gyakori szembetegségek és a szűrési, megelőzési lehetőségek címmel tartott előadást.

A helyi és környékbeli iskolák diákjai a vetélkedőn mérték össze tudásukat azon információk felhasználásával, melyeket a zárórendezvényt megelőző hetekben az optikai szalon osztott meg közösségimédia-felületein. A program része volt egy rajzpályázat is, amelyre 33 pályamunka érkezett.

A Vakok és Gyengén Látók Veszprém Megyei Egyesülete közreműködésével a fiatalok egy szemléletformáló programban is részt vehettek, ahol megismerkedhettek Nelsonnal, a vakvezető kutyával, kipróbálhatták a Braille-írást és a fehér bottal való közlekedést, társasjátékozhattak és kosarat fonhattak letakart szemmel. Szimulációs szemüvegek segítségével megtapasztalhatták azt is, hogy a szembetegségeknek milyen tünetei vannak, valamint, hogy milyen úgy élni az életet, hogy nagyrészt a tapintásunkra és más érzékszervekre kell hagyatkoznunk.

A program végén kiderült, hogy a vetélkedő csapatok közül kinek sikerült a legtöbb információt összegyűjtenie. A nyertes csapat tagjai, a Művészetek Völgye Általános Iskola diákjai azon túl, hogy ajándékcsomaggal térhettek haza, egy szemüveges társuknak új szemüveget nyertek, melyet a Szabó Optika készít el. A rendezvényt támogató cégek jóvoltából mindegyik vetélkedő csapat értékes jutalomban részesült.