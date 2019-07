A legjobb kirándulóhelyek nyárra

Nem is kérdés, a nyári melegben a vízpart az elsődleges családi célpont. Ám mégis, néha jól esik az enyhet adó erdőkben, ligetekben is időzni kicsit.

Ha pedig négylábú is van a családban, akkor szinte kötelező felkeresni a környező kutyás kirándulóhelyek egyikét!

Szervezzétek a családi kirándulást olyan helyre, ahol kutyusotok is felfedezheti a természetet. Piknik, erdei séta, erdőlátogatás vagy grillezés a szabadban? Mind-mind lehetséges kutyával is.

A kutyás kirándulóhelyekben az a legjobb, hogy nemcsak gyermekeidnek, de kutyádnak is új helyszíneket mutathatsz a természetben és akár találkozhattok más kutyusos gazdikkal is.

Budapest környékén és Magyarország szerte is rengeteg helyszínt találsz, ahol remek lehetőség adódik kutyával kirándulni. Lássuk, melyek a legjobb kirándulóhelyek kutyával:

Hideg-Völgy (Pilisi Parkerdő)

A Budai-hegység legmagasabb pontján, 559 méteren található a Csergezán Pál-kilátó, melyet egy 2,5 kilométeres jelzett úton érhettek el. Kutyával is remek útvonal, a túra végén pedig az Erzsébet büfében tudtok felfrissülni.

Hármashatár-hegy és Pesthidegkúti vitorlázó repülőtér

Nem feltétlenül kell egész napos kirándulásban gondolkodnotok, ha csak pár órára szeretnétek a szabadban lenni, remek helyszín gyermekeidnek és kedvencednek is.

Ez a helyszín az, mindig tele van kutyásokkal, akikkel lehet közösen labdázni, frizbizni, ismerkedni. Extra programként ne hagyjátok ki a csodás naplementét sem, hiszen innen igazán gyönyörű látvány!

Apátkúti-völgy (Visegrád)

Az Apátkúti-völgyet Visegrád és Pilisszentlászló között találjuk, mely a Pilis egyik leggyönyörűbb túraútvonala. Az árnyas erdőben haladva halastó, vízesés és források színesítik utunkat.

Börzsöny

Gyakorlott kirándulóknak tökéletes helyszín a Börzsöny. Verőcén és Kismaroson is találtok olyan tavakat, ahol a kutyusokat lehet úsztatni is. A Királyréti kisvasúttal kedvencetek is utazhat, onnan pedig irány Csóványos vagy Nagy-Hideg hegy!