A legolcsóbb „vásárlás”, ha szekrényünk, polcaink aljára benézünk

Számos olyan akció létezik már, amely arra ösztönöz minket, csökkentsük a kidobott szemét mennyiségét, így kímélve meg a természetet a felesleges terheléstől. Talán a legismertebb a műanyagmentes július. Szeptembert pedig a használt ruha hónapjának nevezték ki a környezetvédők.

– Talán kevesen tudják, hogy a divatipar az egyik legkörnyezetterhelőbb ágazat. Rengeteg vizet kell felhasználni az új ruhák gyártásához, és akkor a kidobottak, a meguntak elhelyezésének gondjáról még nem is beszéltünk. Ezért biztatunk arra mindenkit, hogy csatlakozzon a használt ruha szeptember kezdeményezéshez. Erre még októberben is lehetőség van, és nem csak az ősz folyamán, egész évben törekedhetünk arra, hogy ne a szemétbe kerüljenek a textilholmik, amiket hordani szoktunk. Mostanában azért érdemes foglalkozni ezzel, mert amikor elővesszük a hideg időre valókat, és elrakjuk a nyáriakat, általában át is válogatjuk azokat, kiselejtezzük egy részüket – sorolta Ludvai Földesi Kata, az ajkai zero waste klub vezetője, aki igyekszik fenntartható módon, hulladékmentesen élni. Nemrégiben a fenntartható divatról szervezett előadást az érdeklődőknek, ruhacsereberét pedig októberben szeretne tartani Ajkán klubtársaival.

Tapasztalatai szerint a használtuha-börzéken sokan szívesen részt vesznek, ha alkalmuk nyílik rá lakhelyük közelében. Amikor beszéltünk vele, épp egy olyan felsőt, kabátkát viselt, amit ilyen csereberéről vitt haza korábban. Jó példa ez is szerinte arra, hogy jó minőségű rucik találhatnak új gazdára, körforgásban tarhatóak a már kinőtt holmik, a ruhák, amikből kifogytunk vagy amiket kihíztunk. Ha továbbadjuk azokat, elérjük a környezetvédelmi célt, ami közös érdekünk: sokkal később kerülnek a szemétbe, és sokkal ritkábban kell újakat vennünk.

Kata nagyon szereti például azt a szoknyát, amit még a nagymamája is hordott, és nem csak azért, mert rá emlékezteti. Tőle örökölte, és még ma is szívesen felveszi. Példáját követve érdemes körülnézni akár a nagyik holmijai közt és saját ruhásszekrényünkben is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ez a „vásárlás” legolcsóbb módja. Ugyanis az alsó polcokon, az összehajtogatott pólók, nadrágok, pulcsik kupacainak alján olyanokat találhatunk, amik már régen voltak rajtunk, amikről talán már meg is feledkeztünk. Így anélkül frissíthetjük fel ruhatárunkat, öltözködésünket, hogy a bevásárlóközpontokban költenénk a pénzünket. Értékekre lelhetünk, és akár magunk egy kicsit át is alakíthatjuk régi kedvenceinket. Az a legfenntarthatóbb divat, ruhadarab, ami már az otthonunkban van – állítják a környezetvédők.