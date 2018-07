A Marsot kémlelték a bakonyi csillagászok

Az ajkai Bakony Csillagászati Egyesület legutóbbi foglalkozásának főszereplője a Mars bolygó volt. Az előadás alatt az érdeklődők megismerhették egy esetleges emberes küldetés nehézségeit, buktatóit.

Amint az az előadáson elhangzott, a mikrogravitáció, a sugárzás és a pszichológiai hatások által kiváltott terhelések jelenleg túlságosan megviselnék az oda látogató űrhajósok egészségét, s talán a küldetés végét is jelentenék. A kutatók a következő évtizedekben esetleg megnyugtató módszerekkel állnak elő ezen negatív hatások kiküszöbölésére.

A találkozón a csillagászok beszéltek a legnépszerűbb elképzelésekről, ami a planéta meghódítását illeti, majd végül megvizsgálták annak lehetőségét, hogyan lehetne átalakítani ezt a jobbára halott világot életfenntartó, barátságos bolygóvá. Leszögezték, hogy évszázadok hosszú és számunkra túl grandiózus munkájával lehetséges lenne egy második otthon kialakítása ezen a zord égitesten. Akárcsak a középkori katedrálisok építésénél, ez esetben is csak a folyamatot elindítók leszármazottai láthatnák meg a káprázatos végeredményt.

Az ajkai foglalkozás olyan jól sikerült, hogy még az időjárás is megengedte a kíváncsiskodók számára a Vénusz, a Jupiter, a Hold, és végül még a Mars bolygó megszemlélését is a BCSE egyik műszerével. Az igazán kitartó tagokkal egy látványos ISS-átvonulást is megnézhettek az est zárásaként.