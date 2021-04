A medvehagyma csodálatos növény, többszörösen gyógyít és finom

Kabócák télen, tavaszi hóviharok, az örvös légykapó udvarlása, magyar nyitnikék, medvehagymahadtest és táviratsirató.

Április 5.

Húsvéthétfő Zalában. Átmenetileg viszonylag szép idő. Vendégségben. Báránysült, kávé a teraszon. Polgári. Búcsúzóul kapunk ajándékba egy regiment ültetnivalót. Virágok, palánták, bokrok, gyönyörűek. Hazaérünk és letakargatjuk őket. Köbökben áll már az elrakni való növényzet, tűkön ülök, de képtelenség haladni. Hóviharok, fagyok, ez van. Aligha a bolondos, szeszélyes április húzásai már ezek, inkább valamiféle apokalipszis, az összes többi vacakkal együtt. A szél úgy üvölt szünet nélkül, hogy képtelenség aludni.

Van egy cédém, illetve mind­járt három, amin madárhangok hallhatók. Régebben, hosszú teleken néha felraktam a lejátszóra a gyerekeknek, úgy vártuk a tavaszt. Persze én élveztem a legjobban, az örök gyerek, aki bizonyos értelemben nem is akar felnőni soha, és jó így neki. A nyarakat meg úgy idéztük meg, hogy vettem az állatkereskedésben kabócákat, amik egy ilyen boltban ugye zsákmányállatnak számítanak, nálunk viszont boldogan eléldegéltek a kabócai életkor legfelső határáig, és nyomták is a zenét rendesen a kályha mellett, akár az Adrián lettünk volna, az olajfák alatt. Aztán egy idő után a kabócák feljöttek délről, kezdik kiszorítani a tücsköket, nyaranta már utazni sem kell. Igaz, nem is nagyon lehet. Viszont a tavaszi madárdal szépen tartja bennem a lelket a havazásban. A madárének az egyik leg­változatosabb kommunikációs rendszer az állatvilágban, a tojók csalogatásától más hímek elriasztásáig széles a paletta, illetve esetünkben inkább a skála, ezt eddig is tudtuk. Az azonban igazi felfedezés, hogy az örvös légykapók énekét befolyásolja a szociális környezet is. Azaz képesek az éneküket a hallgatóságnak megfelelően változtatni territóriumuk védelme közben vagy akár udvarláskor. Ez utóbbi pedig bizony arra utal, hogy a hímek részéről létezik párpreferencia, tehát szebben énekelnek egy általuk vonzónak tartott tojó környezetében, mint úgy egyébként.

Április 6.

Amint az várható volt, a Magyarországon beoltottak száma elérte és meghaladta a 2,5 milliót. Ezért aztán lehetővé vált, hogy szigorú biztonsági szabályok mellett megtegyük az első lépéseket az élet fokozatos újraindítása felé. Valami azt súgja, hogy ez sem lesz egy sétagalopp, de ha a végére érünk, legalább két dolgot életünkben először ne felejtsünk már el. Azt, hogy mi minden vezetett idáig, és ahogy volt, az nem mehet úgy tovább. Valamint megtanulni végre hálásnak lenni. Mindazoknak, akiknek a tehetsége és áldozatos munkája nélkül még nagyobb lett volna a baj.

Az egész konyhát betölti a medvehagyma illata. Ez a csodálatos növény többszörösen gyógyít, és a tetejébe még rendkívül finom is. Már a séta az erdőben stresszoldó, az illat felér egy aromaterápiával, a szedés egy meditációval, a feldolgozás dettó, a végeredmény pedig az immunrendszer legjobb barátja. Mi pesztóként archiváljuk, úgy egy évre valót, és ipari mennyiségben fogyasztom. Szilárd meggyőződésem, hogy a leghűségesebb szövetségesem a Covid elleni harcomban is. Egy séfkéssel látok neki az aprításnak, s ahogyan azt mesterem és ikonom, Anthony Bourdain mondta a tatár beafsteak kapcsán: csak vágod és vágod és vágod… Nagyjából mint a petrezselymet a tabbouleh-hoz. Ezután következik csak az aprítógép, ami könyörtelenül leáll, amint egy nagyobb levéldarab rátekeredik a késre, és kezdheted újra az egészet, ami így sem egy pár perces mulatság. Valamint a lehető legjobb minőségű olívaolaj, só és a feleségem kreativitása.

Natúrral kezdi ő is, krémesebbel és rusztikusabbal, majd következik a diós és a mandulás (a fenyőmagról leszoktunk, pár szemet kapsz egy vagyonért, tartsák meg), majd általában elszabadul, mint Django, most éppen az aszalt paradicsomosnál, az aszalt szilvásnál és barackosnál, valamint a meggyesnél tart. Magam ennél a periódusnál már kanállal megyek neki a matériának, de ha nagy nehezen lenyugszom, akkor is kerül mindenbe a krémlevesektől a krumplipürén át az olasz tésztákig.

Április 7.

Esik a hó. Erre már nem mondok semmit. Ezt „megtáviratozni” a szeretteimnek már nem tudnám, tekintve, hogy csaknem kétszáz év diadalmenet után ez a szolgáltatás elvérzett a szétdigitalizált, járványos világban. Magyarországon 1847-ben továbbították az első táviratot Bécs és Pozsony között, a vívmány nem sokkal később az egyik legfontosabb információtovábbító médiummá nőtte ki magát, majd a telefon és az internet megjelenésével jelentősége fokozatosan csökkent. Én sze­rettem. A legjobban talán a dísztáviratokat. Rövid szöveggel, stop, helyes kis rajzzal, stop. Ez sincs már, stop.