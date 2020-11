A mentális egészségre is figyelni kell

A lelki egészség világnapján újra nagyobb figyelem irányul a mentális egészség fontosságára – amely a koronavírus-járvány okozta veszteségek és korlátozások miatt idén a szokottnál is hangsúlyosabb.

Az 1948-ban alakult Lelki Egészség Világszövetsége azért kezdeményezte ennek a világnapnak a megtartását, hogy felhívja az emberek figyelmét egy minden társadalmat érintő problémára: a lelki eredetű nehézségekre és az ezekkel kapcsolatos előítéletekre. Habár kétségtelen, hogy egy zavart elméjű személy jelenléte nem könnyíti meg a környezetében élők életét, az előítéletek forrása mégis sokkal inkább a pszichiátria különféle kezeléseihez köthető. Talán kevesen tudják, hogy a mentális rendellenességeket ma elsősorban olyan kémiai anyagokkal kezelik, amelyek erősen befolyásolják a betegek mentális és fizikai állapotát. Ezeket a szereket esetenként évtizedekig vagy akár egy életen át kell szedniük a pszichiátriai pácienseknek. A kórházak pszichiátriai osztályain pedig a betegeknek az idő előrehaladtával egyre gyakrabban kell szembenézniük olyan kényszerintézkedésekkel, mint például az ágyhoz kötözés (orvosi nyelven szólva: rögzítés), a gyógyszerek erőszakkal való beadása, valamint a szabadság korlátozása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jól lét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. A WHO egy 2015-ben publikált jelentésében mégis az olvasható, hogy az antipszichotikus szerek fejtik ki a legnagyobb negatív hatást a fizikai egészségre, ezeket követik a hangulatstabilizáló szerek, a triciklikus antidepresszánsok és az új típusú antidepresszánsok. Ezek mindegyikét széles körben használják pszichiátriai kezelés gyanánt.

Mindez a WHO egyik jelentésének témája kapcsán merült fel, ami nem más, mint a súlyos mentális zavarokkal küzdő személyek túlzott mértékű halálozása. Ebben a kiadványban a világszervezet több nézőpontot is megvizsgál a halálozások okaiként, melyek között a pszichiátriai szerek veszélyei mellett az ellátásbeli megkülönböztetés is helyet kap. Nem ritka jelenség ugyanis, hogy egy kórházi beteg, akit korábban pszichiátrián is kezeltek, nem kap megfelelő ellátást testi problémáira, mivel testi panaszait is a mentális rendellenesség számlájára írják. Sokszor csak akkor szentelnek figyelmet egy pszichiátriai beteg testi állapotának, mikor már életveszélyes állapotba kerül, ilyenkor pedig már gyakran késő

A lelki egészség világnapja jó alkalmat jelent, hogy alaposabban górcső alá vegyük a mentális zavarokkal kapcsolatos jelenlegi hozzáállást. Nem kérdés, ha valaki zavart elmeállapotba kerül, hallucinál, azzal teherré válik a társadalom számára – azonban ettől függetlenül emberhez méltó bánásmódot és kezelést érdemel. Ugyanis a világ különböző pontjairól több olyan kezdeményezés is ismert, melyek során tudatmódosító szerek és kényszerintézkedések nélkül hozták jobb állapotba a pácienseket. Például Norvégiában ma is működik egy ilyen elmeegészségügyi intézmény.