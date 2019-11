A pusztulás szépségei – Geotúra a hajmáskéri katonavárosban

Immár negyedik alkalommal szervezte meg a Túrajó Bakony-Balaton másképp csoport Hajmáskéri anzix címmel geotúráját a településen.

Az ismeretterjesztő sétán Raffai Csilla, turisztikai tanácsadó, idegenvezető és geotúra-vezető, a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékének adjunktusa vezette végig ezalkalommal is az érdeklődőket.

Sokan csodálattal és sajnálkozva nézegetik a hajmáskéri katonavárost, amely a település szerves részét képezi. Pusztulásukban is lenyűgöző, impozáns épületek állnak itt, melyek a Monarchia idejétől kezdve az 1990 orosz kivonulásig sok mindenről mesélnek. Az egykor a Monarchia és Közép-Európa legnagyobb katonavárosát jártuk be Raffai Csillával a rendezvényen, ahol olyan helyekre is bejuthattak az érdeklődők a vezetett túra keretében, ahová szigorúan tilos a belépés. A katonaváros megmaradt épületein vörös betűkkel hívják fel a figyelmet az omlás -és életveszélyre.

A rendezvény elnevezésének régies kifejezése -anzix – már jelzi nekünk, hogy az omladozó falak mellett a múltban is sétát tehetünk. Az anzix jelentése látképes postai üdvözlőlap (a német Ansichtskarte szóból ered), ennek ellenére csöppet sem a nosztalgia ébred fel a látogatóban, sokkal inkább újra – vagy megéli a túra során, milyen lehetett anno ezek között a monumentális épületek között járni.

Hatvan épület, tizenkét kivilágított utca, hatalmas parkok, gyönyörű fasorok álltak anno a mára már pusztulásnak indult területen. Keskeny nyomtávú vasút is közlekedett, habár nincs messze a vasútállomás, és itt próbálták ki Magyarországon az összes hazai és a külföldről behozott mindenféle katonai eszközt is. – Könnyebb felsorolni, hogy mi nem volt. Volt világítás, részben petróleummal, részben villannyal, a vízellátást mélyfúrású kutakból oldották meg, tehát egy teljesen önálló életet élő katonavárosról beszélhettünk – mondta el Raffai Csilla.

A túravezető segítségével a sokak által csak messziről megcsodált, a köznyelven „palotaként” emlegetett parancsnoki épületbe is beléphettek a résztvevők. A hatalmas építmény kívülről is tiszteletet parancsoló tornyaival emelkedik ki az épületek sorából, de belső terei még több izgalmat rejtenek.

Az épület magassága ötven méter, a középen egy magasba nyújtózkodó víztoronnyal, ami hatvan méter, és kifejezetten a parancsnokságot szolgálta ki. Itt már kimondottan a parancsnokság és az oktatók voltak elhelyezve.

– A kezdetben gyönyörű, külcsínre is adó nívós épületek, jó alapanyagokból épültek, részletgazdag díszítéssel, majd 1945-ben, amikor már kevésbé a szépség, hanem a praktikum vette át a főszerepet, akkor kerülhetett fel az a festékréteg, ami mállik, és mint a rózsa szirmai nyílnak szét, jön le a falról.

A pusztulás is, de a még nagyjából egyben maradt kaszinó terem díszítése, vagy a földön vastagon álló üvegtörmelékeken megcsillanó délutáni napfény is tud káprázatos lenni, csodás fotók készülhetnek az elhagyatott falak között.

A következő túrát Hajmáskéren november 24-én tartják, a TúraJó csoport elérhetőségein lehet jelentkezni, a kalandorok meleg ruhával és kényelmes, vastag talpú cipővel készüljenek.