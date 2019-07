A sportbarátság jegyében fociztak Hárskúton

Szolgált néhány érdekességgel a szombat délutáni barátságos mérkőzés. Egyrészt, mert egyszerre legalább 12 játékvezető tartózkodott a pályán. Másrészt előfordult, hogy egy-egy ítélet után a vendégcsapat tagjai is zrikálták a bírót, és a gólokat egy légvédelmi sziréna hangja is jelezte a mérkőzésen.

A Hárskút SE labdarúgócsapata barátságos meccsre látta vendégül a megye labdarúgó-játékvezetőit a hétvégén, akiknek a soraiban két hölgy is melegített. A házigazdák részéről érdekesség volt, hogy az összes játékos, a 23-as keret minden tagja el tudott jönni erre a meccsre.

– Ez egy különleges alkalom. Nekünk felemelő érzés, hogy Hárskútra kérték magukat a játékvezetők, hogy itt játszhassanak egy mérkőzést. Egyébként is szeretnek idejárni, mert korrektek a nézők, meg a rendezés is, és a meccs utáni kis összejövetelen is szívesen vesznek részt – mondta el a helyiek mestere. Auerbach Károly kitért arra is, hogy egy falunapi tornával készültek a meccsre, amelyen két csapattal indultak, és második, illetve harmadik helyen zártak. Reményét fejezte ki, hogy ez a mérkőzés sérülésmentesen, barátságos hangulatban folyik majd le, és 7:6-os hazai győzelmet tippelt.

Babos Tibor, a játékvezetők megyei csoportvezetője elmondta, hogy minden évben szeretnének egy-egy csapattal megmérkőzni. Egyrészt a sportbarátság miatt, másrészt, hogy minél jobban megismerjék a fiatal játékvezetőket a megyében. 25 játékossal és néhány szurkolóként érkező játékvezetővel jöttek el erre a meccsre. Vámosi Vanda és Orbán Lili személyében két feltörekvő ifjú hölgy is pályára lépett a soraikban. – Edzésben vagyunk, jövő héten lesz Zánkán a megyei tesztünk, ezért a kondival nem lesz gond – vélekedett a csapatvezető, aki barátságos meccs lévén, egy-két gólos vendéggyőzelmet tippelt. Kiemelte még, hogy régi sérelmek nincsenek, jó kapcsolatot ápolnak a hárskútiakkal és a többi csapat tagjaival is, ezért nem lesz semmilyen probléma a pályán.

Kis időbe telt, amíg kiderült, hogy vajon ki vezeti a sok lehetséges jelölt közül a rendhagyó mérkőzést. Végül Bagó Jánosra esett a választás, akinek fájt a szíve, hogy most nem rúghatott labdába, de mivel már 60 fölött jár, ezért átengedte a lehetőséget a fiataloknak. – Remélem, szidni nem fognak a társaim. Egy nagyon kiegyensúlyozott, jó meccset várok, mert a játékvezetőknél is vannak labdarúgómúlttal rendelkező jó játékosok, bár ők már inkább a játékvezetéssel foglalkoznak. A hárskútiak meg fiatalok, pörögnek, ezért azt gondolom, hogy bármi lehet – fogalmazott a meccset dirigáló sípmester. A kezdőrúgást elvégző Tábori Ferenc polgármester megtiszteltetésnek vette, hogy felkérték erre a feladatra, és jó dolognak tartja, ha erősödik a kapcsolat a játékosok és játékvezetők között egy ilyen barátságos meccsnek köszönhetően.

Miközben a felek küzdöttek a pályán, Németh István lencsegulyást készített a klubház mellett. A háromféle sertéshúst is tartalmazó finomság házi csipetkével készült a bográcsban. A csapat szakácsa elmondta, hogy hagyományosan minden hazai meccsen főznek valami finomat, és ezt még a sporik is tudják, mert ahogy elnézte az ellenfél csapatát, megállapította, hogy már mindannyian ettek a főztjéből. István nemcsak az ételt kavargatta a meccs alatt, hanem egy másik különleges feladata is akadt. Ugyanis egy, a hivatal padlásán talált, újszerű állapotban lévő, kézzel tekerős légvédelmi szirénával jelezte a gólokat.

Végül 2:1-es félidei eredmény után a meccset 4:2-re a házigazda hárskútiak nyerték meg, akik finom étellel és egy-egy sör melletti beszélgetéssel engesztelték ki a derekasan helytálló játékvezetőket.