A sümegi várban és a nemesvámosi Betyár csárdában is forgatott Benkő Péter

Élete meghatározó filmjében, amely a pályafutását beindította, a sümegi várban és a nemesvámosi Betyár csárdában is forgatott.

A koppányi aga testamentumában együtt játszott a húsz éve elhunyt Tolnay Klárival és édesapjával, aki most lenne százéves. Benkő Péter színművész szerint egyszer jön létre olyan aranycsapat, amely a fél évszázada leforgatott Egri csillagokat sikerre tudta vinni.

Benkő Péter, a 71 éves, kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a magyar színház- és filmművészet aranykorszakának nagy tanúja és nagy szereplője. Benkő Gyula, a kiváló és érdemes színművész fiaként 51 esztendeje az első és meghatározó filmszerepe volt – a Veszprém megyében is forgatott – A koppányi aga testamentuma című kultuszmozi, amelyben együtt játszott egy rövid ideig édesapjával, ám mégsem ez volt az első közös forgatásuk.

– Beálltam én tengerésznek is, amikor rövid időre otthagytam a főiskolát, mert nem bírtam kibékülni ott magammal. Vasércszállító hajón dolgoztam a tengeren. Az olyan kemény volt, hogy inkább megint a főiskola felé mentem. Szinetár Miklós visszavett, és ezután kaptam meg Zsurzs Éva rendezőtől A koppányi aga testamentuma című film főszerepét. Babocsai Lászlót játszhattam. Ez beindította a pályámat. Ott csak egy napot forgattunk édesapámmal – aki most lenne százéves –, de bármilyen furcsa, nem ekkor álltam vele először együtt kamera elé – mesélte lapunknak Benkő Péter, akitől megtudtuk: hatesztendős korában édesapja elvitte egy forgatás- ra. Keleti Márton Fel a fejjel című filmjébe kerestek gyermekszereplőt, őt választották. Így már akkor olyan neves színészekkel szerepelhetett együtt, mint Latabár Kálmán, Básti Lajos, Ferrari Violetta, Gózon Gyula, Kiss Manyi, Fónay Márta.

– Édesapámmal szinte mindig együtt laktunk, különböző életszakaszainkban. Mindent tőle tanultam. A koppányi aga forgatása alatt nem jött már el a veszprémi hotelbe, ahonnan a stáb indult Nemesvámosra meg Sümegre, a várba, mert csak egy napot forgattunk vele. A filmben apámat játszotta, akit viadalban megöl a koppányi aga, s én aztán megbosszulom. Ebben a történelmi kalandfilmben főiskolásként Bessenyei Ferenccel, Szirtes Ádámmal, Suka Sándorral, Inke Lászlóval, Mádi Szabó Gáborral, Iglódi Istvánnal, Bodrogi Gyulával és Pécsi Ildikóval játszhattam együtt, hatalmas élmény volt. Tolnay Klári pedig az édesanyámat alakította, s vele sem ez volt az első találkozásunk – mondta a színművész, akit a mai napig megállítanak, ha leadja a televízió ezt a legendás alkotást.

Benkő Péterék is Nógrád megyei származásúak, ő is kicsit palócosan beszélt, és a családjukkal nagyon jó kapcsolatban voltak a szintén a térségből, Mohoráról induló Tolnay Klárival. Benkő Gyula sokat játszott együtt a káprázatos tehetségű színésznővel. Aztán ebben a filmben Tolnay Klári alakította Benkő Péter édesanyját, és a színművész szerint így is viselkedett vele egész forgatás alatt. Fegyelmet követelt, segítette, támogatta, irányt mutatott, mindig anyai szeretettel. Benkő Péter soha nem felejti el ezt a találkozást, a színművésznő utánozhatatlan játékát, lényét, egyéniségét. Ezt mindig magával viszi emlékei között és a színpadon egyaránt.

Ez a film Benkő Péter pályafutását rakétasebességre kapcsolta. Klasszikussá váló alkotásokban, mint A fekete város, az Őrjárat az égen és az ország egyik legnépszerűbb, ikonikus sorozatának, az örökké ismételt Különös házasságnak a főszerepe olyan népszerűvé tette, hogy zsákszámra kapta akkor a szerelmes leveleket a nézőktől, lépcsőházakra pingálták nevét a rajongók. Talán nem véletlen, hogy tizenöt éve megkapta a Turay Ida Színházban az utolsó hősszerelmes díját.

Nemesvámos, Sümeg, Tihany Benkő Péter többször filmezett Veszprém megyében. Amikor a filmesek itt forgattak, akkor a megyeszékhelyen laktak, és innen indultak Nemesvámosra és Sümegre dolgozni. Az idős helyi lakosok a mai napig meg tudják mutatni a településeken, hol is forgott a népszerű film, a vámosi Betyár csárdánál és a sümegi várban. Csakúgy mint azok, akik megnézik A Pogány Madonnát, és már sorolják is, hogy a tihanyi apátságnál melyik jelenetet hol vették fel, mikor látható a nyomozót alakító Benkő Péter a filmben, amit akkor egymillióan néztek meg a moziban.

Ehhez a sikeres induláshoz hozzájárult az 50 éve forgatott Egri csillagok, amely minden idők legnépszerűbb, generációkon átívelő filmje. Ebben Török Jancsit formálhatta meg. Most, fél évszázad elteltével a Magyar Filmlabor és Filmarchívum szakembereinek köszönhetően digitálisan felújítva, teljes restauráció után új szín- és hangvilággal látható az alkotás, számos moziban vetítik az országban.

– Ennek a filmnek az a titka – most tudtam megfogalmazni, amikor megnéztem felújítva, és hihetetlenül hatásosnak tartom ma is –, ami az Aranycsapaté volt annak idején. Amiért rájuk mindig emlékezünk példaként. Olyan óriási színészek játszottak ebben a moziban, mint Sinkovits Imre, Latinovits Zoltán, Gobbi Hilda, Bárdy György, Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc, Mádi Szabó Gábor, Somogyvári Rudolf, Agárdy Gábor, Bitskey Tibor, Inke László, Rajz János, Zenthe Ferenc, édesapám Veli béget alakította, meg jöttek a fiatalok: Venczel Vera, Kovács István, Tordy Géza, Tahi Tóth László, Koncz Gábor, és sorolhatnám szinte az összes szereplőt.

Minden posztra – elfogultság nélkül mondhatom – klasszisok álltak a rendező, Várkonyi Zoltán rendelkezésére, aki pedig olyan volt, mint Sebes Gusztáv: tudta a győzelmi taktikát, a titkot, és ez ma is érvényes. Az Egri csillagok ezért legyőzhetetlenné vált az időben – válaszolta érdeklődésünkre a színművész, aki arra a kérdésre, mi foglalkoztatja jobban, a múló idő vagy az, hogy milyen pályát futhatott be, azt válaszolta: annyira megváltozott a világ, ő annak örül, amiről beszéltünk, an- nak ő részese lehetett. A színészet aranycsapatával, örök emlékként.

Amikor tört az aranyserleg A filmes sztorik szerint A koppányi aga forgatásakor a kellékesek a múzeumi kapcsolataikat kihasználva – hogy a részletekre mindig adó Zsurzs Évának örömet szerezzenek – valódi aranykelyhet hoztak egy jelenethez, de nem szóltak senkinek erről, a szereplőknek sem. Ezt viszont Mádi Szabó Gábor a hatás kedvéért a felvételen a földhöz vágta, amikor azt játszotta, hogy ittas. Állítólag óriási balhé lett belőle, s nem kevés pénzbe került, mire a szakemberek újra összerakták a kelyhet.

