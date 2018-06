A táncos és a focista élete a család mellett is nyüzsgő maradt

Azt mondják, a házasságuk olyan, mint a jó bor, mert eddig is remek volt, de az idő múlásával még jobbá vált.

Finta Dóra és Péter szerint az együtt töltött időnél, a közösen megélt élményeknél nincs is fontosabb az életben. Dóra és Péter kapcsolatuk kezdetét 2005-re datálják, ám ennél sokkal korábbról ismerik egymást. A férj ugyanis Dóra testvérével, Szöllőskei Péterrel focizott együtt Veszprémben, majd Ajkán, Ámor nyilára azonban jó néhány évet várniuk kellett.

Dóri tehetséges táncosként Győrben végezte el a táncművészeti általános iskolát, innen Pécsre került a hasonló beállítottságú szakközépiskolába, majd felvételt nyert a táncművészeti főiskolára Budapestre. A modern táncpedagógus szak elvégzése közben a kortárs táncművészeti műhely, a MU Terminál tagja lett. Úgy tűnt, az élet a főváros felé sodorja, mígnem 2005-ben kapott egy sms-t, ami fordulópontot jelentett számára.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Péter eközben Veszprémből az NB II-es FC Ajka alakulatához került, s itt a már említett Szöllőskei Péterrel is együtt rúgta a bőrt.

– Anyáékkal rendszeresen eljártunk a bátyám meccseire, így látásból már jól ismertem Petit. Nem igazán beszélgettünk azelőtt, inkább csak össze-összenéztünk. Aztán az egyik mérkőzés után kaptam egy sms-t. Ismeretlen szám volt, úgy kellett kinyomoznom, kitől érkezett. Na jó, a bátyám a segítségemre volt ebben – tette hozzá nevetve Dóra. – Az üzenetváltás végén aztán Peti randira hívott Pesten – mesélte.

Eleinte a fővárosban találkozgattak, aztán Dóra az akkor népszerű Nox zenekar színpadi táncosa lett. Az Örömvölgy koncertturnéval végigutazta a bandával az országot, Pétert pedig leigazolta az NB I-es Videoton.

– A hétvégéken a bajnokik után egyből utaztam a soron következő koncertre, hogy találkozhassunk. Jó kis időszak volt – jegyezte meg Péter.

A leánykéréssel aztán döntéskényszerbe került a pár. Dóri végül úgy határozott, feladja addigi életét, és inkább Veszprémben marad a kedvese mellett. A 2009-es házasságkötést követően 2010-ben megérkezett Bulcsú, 2012-ben pedig Benedek.

– Feladtam az addigi éle-temet, ám cseppet sem bánom, mert nekem most más dolgom van. Ha újrakezdhet-ném, ugyanígy csinálnék mindent – mondta Dóri.

A kétgyermekes házaspárral nem volt könnyű időpontot egyeztetni, alig van náluk üresjárat. Péter, bár felhagyott az aktív játékkal, majd az NB I-es futsalcsapatnak is búcsút intett, a sporttól nem szakadt el. Testnevelő tanárként dolgozik, mellette az 1. FCV NB I-es futsalklub utánpótlásának szakmai vezetője, a VFC USE edzője és az MLSZ Veszprém megyei grassroots-koordinátora. Dóri a gyerekekkel otthon töltött évek alatt elvégezte a Nyugat-magyarországi Egyetemen az óvodapedagógus szakot, s most óvónő a Ringató óvodában. Közben Zircen a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesületben táncot is tanít. Ha mindez nem volna elég, a két csemete is focizik, mindkettőt heti háromszor várják a tréningekre.

– Csak ritkán fordul elő, hogy összekapunk vagy vitázunk. Jól kiegészítjük egymást. Szerintem a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást minden hibával együtt. A másik személyiségén sosem akartunk változtatni, legfeljebb olyan dolgokon, amelyek az együttélést teszik zökkenőmentesebbé – árulta el Dóri. Férje szerint pedig náluk nincs fontosabb az együtt töltött időnél.

– Szeretnék utazni, de egyedül nem élvezném. Szeretném ezeket az élményeket megosztani a családommal, és együtt átélni a kalandokat. Másra nem is vágyom.

Ahogy Péter ezt kimondta, megfogalmazta, cseppnyi csönd állt be. Hálát adó, szeretetteljes pillanathoz érkeztünk. Aztán az órára nézve megállapítottuk, rögvest vége az óvodának, iskolának, és kezdődnek az edzések. Anyának, apának és a fiúknak egyaránt…