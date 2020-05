A tapolcai táncosokat megviseli az egymástól való távollét

A Batsányi Táncegyüttes közel két hónapos szünet után elkezdett próbálni, egyelőre azonban nem a próbateremben, hanem a sportpályán, a szabályok betartása mellett.

Bán László művészeti vezetőtől megtudtuk, hogy a több mint száz táncost három csoportba tömörítő együttes felnőtt csoportja márciusban egy a Göbölös Gábor által megálmodott mezőföldi koreográfia tanulását hagyta félbe a járvány miatt. Most a laza próbákon erőnléti alapozást kezdtek a helyi sportpályán, átveszik a lépéseket és felzárkóztatják a táncegyüttesbe később csatlakozókat.

– A gyermekcsoport nehezen viseli a távollétet, de tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel is, és mivel a gyerekek szeretnek táncolni, önszorgalomból is gyakorolnak otthon. Velük is félbe kellett szakítani egy koreográfia tanulását, de a korábban videóra felvett lépéseket otthon próbálgatják. A Vastag Richárd által tanított bakonyi gyerekjátékot később tudják teljesen elsajátítani. A Balaton-felvidéki anyagokat bemutató tánc tartalmazza például a „zalahalápi disznózás” hagyományát is – mondta Bán László.

Hozzátette, hogy egy ideje természetesen elmaradnak a fellépések, több városi rendezvényen táncolt volna az együttes, sőt, kérdéses az is, hogy a nyári tábort megszervezhetik-e, és az augusztus második felében esedékes Tapolcai Ünnepi Napokon láthatja-e őket újra a közönség. Készültek a csoport fiataljai a Bakony Virága, illetve a Keszthelyi Helikon megmérettetéseire, de sajnos ezek a neves rendezvények is elmaradtak.

– Tervezünk egy novemberi nagy gálát, amelyre több új koreográfiával kellene készülnünk. Az együttes önfenntartó, a fellépések bevételeinek elmaradása miatt több viselet beszerzését kellett elhalasztani. Azonban az előző időszakból erőt merítve jól viseljük az egyedülálló helyzetet, ilyenkor látja az ember, hogy érdemes volt küzdeni a tánc­csoportért, amely mostanra jól összekovácsolódott – mondta Bán László.