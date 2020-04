A tavaszhoz kötődő herendi porcelánok

A Herendi Porcelánmanufaktúra újdonságait mindig a frankfurti szakvásáron láthatják az érdeklődők, a nagyközönség számára az első bemutatkozási lehetőség húsvét idején van.

– A tavasz a természet újra­ébredése. Ehhez és a húsvét eszmeiségéhez a termékeink is kötődnek. Gondolok itt a porcelántojásokra, a különböző figurákra, melyek között ott vannak a nyulak is, de számtalan új, a tavaszhoz köthető virágkompozíciót megjelenítünk. A frankfurti vásár egyik újdonsága volt a tavaszi virágzó fák ihlette négy évszak motívum, illetve a violadeko­ros készletünk, amely szintén a természet megújulásához köthető – nyilatkozta Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, aki örömmel mesélte el, hogy hírességek is érdeklődnek a húsvéti termékeik iránt.

Pár éve például Arnold Schwarzenegger tért be az egyik budapesti herendi márkaboltba és vett a családjának az ünnepekre herendi nyulakat és porcelántojásokat.

– A tavaszhoz kötődően a herendi dekorációknál a naturalisztikus és a stilizált dekorációkat alkalmazzuk. Előbbinél az állat a maga természetes színeiben jelenik meg, míg utóbbinál a természettől eltérő herendi motívum kerül a porcelánra. Az egyik legismertebb a „régi Herend” vagy „pikkelyes” mintánk, amely különösen az USA-ban és a japán piacon kedvelt. Számos olyan állatfiguránk is van, amelyre klasszikus, kínai mintákat festünk rá, ami még vonzóbbá teszi azokat a gyűjtők számára – meséli a vezérigazgató, aki a nagyhéten egy különleges, online bejelentkezéssel készült. Simon Attila exkluzív lehetőségként, élőben kalauzolta a közösségi portálon az érdeklődőket április 8-án a varázslatos herendi bemutatóteremben.

A vezérigazgató elmondta, hogy a vírushelyzetben, amíg a jogszabályok ezt lehetővé teszik, addig a manufaktúra munkatársai biztonságos körülmények között, folyamatosan dolgoznak.