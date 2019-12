A téli szünet a feltöltődésről, pihenésről és a családról szól

Szombaton vette kezdetét a téli szünet az iskolákban, de akadtak olyan intézmények, akik már a pénteki tanítási napon is hamarabb hazaengedték a gyerekeket.

Kivételesen hosszúra nyúlik idén a téli szünet az iskolákban, hiszen december 21-től egészen január 5-ig, tehát majdnem két hétig pihenhetnek a diákok és a tanárok is. A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola igazgatója, Ékes Tamás a Napló kérdésére elmondta, kiemelten fontosnak tartja a téli szünetet. – Személy szerint még rövidnek is találom, én inkább az őszi szünet helyett egy hosszabb téli szünetet tartanék. Ez az az időszak, amikorra a gyerekek már elfáradnak, nagyon nagy szükségük van a feltöltődésre, tehát ez mindenképpen szükséges – tette hozzá az iskola igazgatója.

Ékes Tamás elmondta, az iskolában decemberben már hangolódnak az ünnepekre a diákok és oktatók is. – Régi hagyomány nálunk, hogy az adventi vasárnapokat követő hétfői tanítási napokon reggel a tanulókkal közösen meggyújtjuk az adventi gyertyákat. Minden héten más osztály készül ezekre az alkalmakra, ugyanis a tanulók rövid műsort is adnak diáktársaiknak. Az utolsó tanítási napon, amikor az iskolai adventi koszorú utolsó gyertyáját is meggyújtottuk, karácsonyi műsort is adunk, tulajdonképpen ezzel zárjuk az évet az iskolában – mondta el Ékes Tamás.

Az igazgató hozzátette, ezekkel a közös alkalmakkal és ünnepségekkel az is a céljuk, hogy amelyik gyermek nem érti a karácsony lényegét, az megtapasztalhassa az iskolai közösségben az összetartozást és szeretetet. – Úgy gondolom, a mi diákjaink teljes mértékben tisztában vannak a karácsony lényegével, tudják, hogy nemcsak az ajándék a fontos, hanem a várakozás és a szeretet. A téli szünetet a gyermekek a családjaikkal töltik, és kipihenhetik az év közben összegyűlt stresszt.

A téli szünet, bár hosszúnak tűnik, nemcsak a felnőtteknek, de a gyermekeknek is megannyi feladattal jár, hiszen a felső tagozatos korosztály már az ünnepi készülődésbe is sokszor bekapcsolódik. Az általános iskola felső tagozatába járóknak pedig érdemes a pihenés és ajándékbontás közben észben tartaniuk, hogy a központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba 2020. január 18-án esedékesek.