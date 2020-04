A tömegközlekedési eszközök helyett egyre többen ülnek kerékpárra

A koronavírus-járvány miatt sok vállalkozás bezárt, szünetelteti szolgáltatásait, vagy teljesen átalakította annak működését. Nem így a veszprémi Wiga Bringa Kerékpárbolt és -szerviz, ahol a hatályos törvények betartásával, de igyekeznek ugyanazt nyújtani, mint a járvány előtt. Őket kerestük fel a napokban.

– Megnőtt a javítások száma, az ügyfelek azonnal akarják a szervizelt kerékpárokat. Van egy kis várakozási idő, de dolgozunk gőzerővel – mondta ottjártunkkor Wiedemann Gábor a Wiga Bringa részéről.

Tapasztalataik szerint a használt kerékpárra Veszprémben nincs igény. Hogy miért? Félnek az emberek a használt bringáktól, inkább újat vásárolnak.

– Úgy érzem, hogy a vásárlók egy része nincs tisztában a kerékpárok árával, s úgy gondolják, hogy egy használt bicikli 20 ezer forint. Amikor szembesülnek azzal, hogy egy-egy használt kerékpár akár 100 ezer forint is lehet, akkor, fogalmazzunk úgy, elfutnak – mondta Wiedemann Gábor.

Pedig ennyi pénzért alapfelszereltségű bringák sem nagyon vannak már. A kerékpár értékét a felszereltsége határozza meg: milyen váz, milyen váltó vagy éppen milyen kerék van rajta. Érdekes tény, de ha bemegy egy laikus egy szakboltba, akkor piros vagy fehér kerékpárt keres…

Wiedemann Gábor elmondta azt is: terveik szerint a Wiga is átáll az új kerékpárokra, ám a szerviz marad, ezért aztán, ha a vendég egy „romból” akar járóképes bringát varázsoltatni, ugyanúgy lesz rá lehetőség, mint most.

Megtudtuk: amikor egy hónapja „leállt”, megváltozott az életünk, az első két hétben nem érezték a változást, ám a kijárási korlátozásokkal jött az, hogy egyre többen kezdtek el kerékpározni, és egyre több lett munka is.

– Nem tudjuk, hogy meddig kell a jelenlegi helyzetet elviselni, tudomásul venni, de a nagyvilágba kitekintve valószínűleg még hónapokig – fogalmazott.

– Ennek az évnek vége, 2020-at túl kell élni, ezért dolgozunk most is gőzerővel. De nem tudjuk, mi lesz. Mi betartjuk a szabályokat, odafigyelünk mindenre – hangsúlyozta.