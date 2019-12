A Veszprém megyeieknél is nagyi sütije a sláger karácsonykor

Amit nagy­anyáink tettek az ünnepi asztalra, azt keresik ma is az emberek az év végi ünnepek előtt, így sláger a bejgli, a hatlapos, az Eszterházy és a dobostorta, a mákos-diós-almás flódni, meg a különféle sós-köményes sütemények – utal a karácsonyi keresletre Mikóczy Zoltán, a veszprémi Séf cukrászda vezetője.

– A hagyományos édességek mellett egyre népszerűbbek a kimondottan karácsonyi fűszerezésűek is, így a fahéj-, a szegfűszeg-, a gyömbér- és a kardamomízű sütemények – folytatja Mikóczy Zoltán, majd hozzáfűzi, ma már egyre többen döntenek úgy, hogy cukrászdából választanak desszertet az ünnepi asztalra, mert így egyszerre sokfélével tudják kínálni a vendégeket, nem beszélve arról, mennyi időt takarítanak meg ezzel a háziasszonyok. Így népszerű az év végi ünnepeken a diós és mákos bejgli, a diós sütemény, a narancsos csokoládétorta, illetve a somlói galuska.

Nagy sláger a sokféle gyümölcs, ami az édességekbe is belekerül, illetve díszítésnek is tetszetős és finom, főként tányérdesszerteknél gyakori. Keresett a teasütemény, mint az apró zserbó, isler, linzer, mézes krémes, brownie, keksz- és Stefánia-tekercs.

– A süteményeken a csokoládéból, marcipánból készült havas, fenyőfás, hóemberes díszítés fokozza az ünnepi hangulatot, egy kevés tükörglazúr pedig csillogóbbá teszi a süteményt, a fűszeres dió, kevés karamella vagy színes cukor, a gyömbéres-fahéjas-roppanós réteg pedig ünnepivé és még különlegesebbé varázsolja azt – mondta el kérdésünkre Mikóczy Zoltán, a veszprémi Séf cukrászda vezetője.

– A hagyományos ünnepi ízeket egy kis újdonsággal lehet még pompásabbá tenni, avat be a fortélyokba Bakos Dávid, a cukrászda részlegvezetője. Eszerint az oly népszerű karácsonyi islerhez egy kis fahéjat is tesznek, amitől ez az édesség még ízletesebb, ünnepibb lesz.

A veszprémi cukrászati vezetők leszögezték: alapvető az édességeknél a kifogástalan minőség, a hazai alapanyagok, az, hogy minden friss legyen. Így például a diót nem helyettesítik semmivel, a krémeket vajjal keverik, és még az utolsó pillanatban is dolgoznak, hogy az év végi ünnepekre a legfrissebb édes és sós sütemények kerüljenek az asztalokra.