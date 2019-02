Adjunk esélyt a boldogságnak!

A hosszú téli esték felerősíthetik a magányosság érzetét azokban, akik elváltan vagy özvegyen élnek, és ilyenkor még nagyobb a vágy egy kedves szó, ölelés, társ iránt. De vajon hol és hogyan találhatunk párra?

Első lépésként fogadjuk el, hogy nem vagyunk egyedül a problémánkkal, hiszen ma Magyarországon egymilliónál is többen élnek egyedül – tanácsolja Urbanics Júlia pszichológus.

Nyissunk a külvilág felé és tegyük aktívvá magunkat, keressünk olyan programokat, amelyeken egyedül is részt vehetünk. Ilyen helyszín lehet egy mozi, egy koncert, vagy a­kár valamilyen wellness-prog­ram is.

– Azzal, hogy ki­tekintünk a környezetünkre, esélyt adunk magunknak arra, hogy társaságban legyünk, új élményeket éljünk át, is­meretségeket szerezzünk Ér­demes átgondolni a korábbi kapcsolatainkat, megkeresni a pozitívumokat és levonni a tanulságokat. Ha jobban elfogadjuk magunkat, nyitunk a külvilág, az új élmények felé és így keresünk párkapcsolatot, azt a környezet is érzékeli, és ez alapján viszonyulnak hozzánk az emberek. Ha vi­szont önsajnálatba süllyed valaki, az látszani fog rajta, és a környezete is kevésbé lesz kíváncsi, nyitott. Higgyük el, hogy képesek vagyunk tenni magunkért! – mondta a szakember.

Járható út lehet a társkereső iroda vagy az internetes társkeresés. Ez is egy folyamat, idő és türelem kell a sikerhez, elkapkodni nem lehet. A személyes bemutatáson alapuló, célzott társkeresésben hisz a leginkább Almássy Éva társ­kereső. Úgy látja: mindenki egy megértő, kedves, szeretetet adó párt keres, akit viszontszerethet. A hosszú ideig tartó levelezés sokszor félreértésekhez, téves következtetésekhez, hamis illúziókhoz vezet, ezért Éva szerint törekedjünk a mielőbbi személyes találkozásra. Annál is inkább, mivel az internetes társkeresőkön regisztráltak között nehéz kideríteni, ki is valójában a másik fél, és vajon olyan-e, amilyennek mondja vagy mutatja magát.

Az online kereső oldalakon ugyanis sokan nem valós, esetleg évekkel ezelőtti, retusált fotójukkal regisztrálnak. A személyes találkozó alkalmával viszont szemtől szemben beszélgethetünk a másik féllel, és azonnal kiderül, hogy szimpatikus-e számunkra vagy sem. SZR