Adománnyal segíti a mentők munkáját a balatonfüredi cég

Számos különlegességgel és az egészségi előírások szigorú betartásával a tavalyihoz hasonló, sikeres évre számítanak idén a balatonfüredi Csermely és Társa Kft.-nél – mondta egyebek mellett Vecsei Péter, a társaság értékesítési vezetője. A társaságnál kiemelten kezelik a mentők támogatását.

Már tavasszal kínálták a kompakt, illetve az alsó és középkategória megteremtőjének nevezett Volkswagen Golf legújabb, nyolcadik generáció­ját, és ezenkívül a komplett, középkategóriás városi terepjáró, a T-Roc modell Cabriolet változatát a balatonfüredi autókereskedésben. A Csermely és Társa Kft.-nél ezekkel az újdonságokkal a tavaszi nehézségek ellenére, a járványhelyzetben rukkoltak ki.

Vecsei Péter értékesítési vezető úgy mondta, nagyon alapos és következetes munkával az új modellek beszerzése mellett szigorúan figyeltek az egészséggel kapcsolatos előírásokra, a fertőtlenítésre a dolgozóik és az ügyfeleik körében, valamint a szalonban és a szervizben egyaránt. Emellett ózongenerátoros berendezéssel folyamatosan fertőtlenítették a szalont, a szervizhelyiséget és az autókat is. A beszerzéseket, az eladást, illetve korábbi eredményei megőrzését egy kedvezőtlen nemzetközi gazdasági környezetben valósították meg, amikor sorra zártak be az autógyárak, így leálltak a gyártósorok, az euró árfolyamának jelentős növekedése pedig megmutatkozott az autók árában. Ebben a balatonfüredi szalonban az említett erőfeszítések, a kemény, kitartó munka mellett nyitva maradtak, sorra keresték őket ügyfeleik a járvány alatt is. Az eredmények tükrében úgy látják, a tavalyihoz hasonló sikeres évre számíthatnak.

– Mérföldkő a márka történetében, így egy korszakváltás tanúi lehetünk ezekben a hónapokban. Ősszel ugyanis új korszakba érkeztünk az ID. 3 limitált, elektromos modell bemutatásával – hangsúlyozta az értékesítési vezető. Vecsei Péter hozzátette, már korábban is forgalmaztak környezetbarát elektromos autókat, de az említett az első, amelyet a Volkswagen-gyár kifejezetten elektromos autóként fejlesztett ki, illetve vezetett be, teljesen új alvázzal és felépítménnyel. A jármű nagyobb akkumulátort is kapott, és egy egész modellcsalád első tagjának számít. A márkaszerviz egyébként felkészülve várja az elektromos járműveket is, így nyitvatartási időben lehetőséget biztosítanak a 11 és 22 kilowattos kültéri töltő használatára.

Szintén az elmúlt hónapokban érkezett meg hozzájuk a megújult Tiguan és az ­Arteon, utóbbinak már nemcsak az ötajtós, hanem a stílusos sportkombi, a Shooting Brake karosszériaváltozata is kapható a füredi kereskedésben. Modell­offenzívájuk ezzel nem ér véget, mert Magyarországon is elérhető a vadonatúj Golf Variant (A8) modell, mely sláger lehet a flottapiacon innovatív megoldásaival, megújult formavilágával. Az értékesítési vezető „hagyományos” gépkocsiajánlataik közül megemlítette SUV-, illetve utcaiterepjáró-kínálatukat is mint a piac legelterjedtebb szabadidőautó-­palettáját, amely a nyitható tetejűtől a hétüléses változatig minden igényt kielégít.

– A Volkswagen márka a világ, illetve Európa vezető gépkocsi-forgalmazója, amely magán viseli a német precizitást és megbízhatóságot.

Olyan konszern áll a hátunk mögött, amely a múltban már komoly viharokon át biztonsággal navigálta közös hajónkat, és ezt teszi a jelenben is. Így minden adottsága megvan ahhoz, hogy biztos jövő elé nézzen – jegyezte meg Vecsei Péter. Kiemelte, fontosnak érzik az egészségügyi veszélyhelyzetben, hogy segítsék a mentőszolgálat munkáját. Ezért még tavasszal felajánlottak egy Volkswagen Up típusú gépkocsit az Országos Mentőszolgálat közép-dunántúli régió Veszprém megyei kirendeltségének a megnövekedett feladatok ellátása érdekében.