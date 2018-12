Ajándékokat akár a konyhából – Egészséges meglepetést készíthetünk a gyerekekkel együtt

Nagyné Horváth Katalin kisterme- lő szerint akár magunk is készíthetünk finom és egészséges ajándékokat a család minden korosztálya számára.

Kata cukormentesen főzi a sütőtököt, aztán megsüti, majd turmixolja és szegfűszeggel, fahéjjal, csilivel, gyömbérrel fűszerezi. Mint egy különleges lekvárt, úgy fogyaszthatjuk, de fokhagymával, tökmag-

olajjal keverve csatninak is jó sült hús mellé.

Vagy össze lehet főzni birs­almával, almával. Jó íze lesz így, a gyerekek is szeretik majd, amellett a szemnek szintén kellemes látvány vidám, nyári színe miatt.

– A szakértők szerint télen inkább melegítő zöldségeket fogyasszunk, például céklát, sütőtököt, batátát, sárgarépát. A csipkebogyó, galagonya, kökény is melegítő hatású. Nyáron azért kívánjuk jobban például a tökfőzeléket vagy a cukkinit, mert hidegebb a színe. Viszont almából most a pirosat választjuk inkább a zöld helyett.

A sütőtökből két szelet vacsorára is elég, részesítsük előnyben a téli időszakban. Gasztroajándékként akár tea- keverékeket is készíthetünk otthon a gyerekekkel a nagyszülőknek. A kertből még szedjük le a zöldfűszert, ha maradt kint valami. Ezek fél óra alatt megszikkadnak, akár a radiátoron is. Morzsoljunk össze mentát, és citromfüvet, keverjünk bele levendulavirágot, rózsaszirmot, akácvirágot. A menta jó a megfázás ellen, a citromfű köhögéscsillapító – mondja Kata. Az ő Téli álom teája téli, fűszeres illatokat áraszt. Aszalt szilva és szárított menta az alapja, szegfűszeg, fahéj, csillagánizs van benne még. Aroma- és koffeinmentes, csak kicsit áztatni kell, és egy kanállal tenni a keverékből egy bögrébe. Ízgazdag teát kapunk, amelyet tíz percet kell állni hagyni. Nem kell hozzá pluszcukor, legfeljebb egy kis méz.

– A teába tehetünk csilit is, mint a forralt borba – mondja Kata, aki aszalt céklakockát tesz a csipkebogyó-galagonya teába, hogy színesítse azt. Nem kell belőle sok, az ízét nem veszi el, de szépen színez.

Ha egy-egy délutánon a család összeül, elkészíthetnek együtt pár tasak, vagy egy nagy befőttesüvegnyi teakeveréket. De összeállíthatunk puncsot is, amely lehet akár alkoholmentes. Szilvaléből vagy almaléből készül. Ha almát gyümölcscentrifugán préselünk, a sűrűjéből szósz készülhet húsok mellé. A levet frissen facsart narancslével kell felengedni, majd felforralni szegfűszeggel, fahéjjal, de vanília is mehet bele.

Vagy gyümölcstea alappal indítsunk, feldarabolt aszalt szilvát főzzünk fel, aztán fűszerezzük be karácsonyi fűszerekkel. Kardamommal, csillagánizzsal, fahéjjal, szegfűszeggel. Kortyolgathatjuk mézeskalácssütés közben, kellemes illatot áraszt a lakásban. Akárcsak a sült almás finomságok, amelyek délutáni csemegének is kiválóak. Félbe vágott alma magházát kivájjuk, aprított pirított diót mézzel összekeverünk, azt beletöltjük az almába, úgy sütjük meg. Sültalma-lekvárt is készíthetünk. Héjával süssük az almát, az a saját levében megkaramellizálódik, így ízesebb, mint ha csak simán megfőzzük. Összepürésítjük a héjával együtt, vanília, szegfűszeg, fahéj mehet bele. Felfőzzük és üvegekbe tesszük. Reggelire vajas pirítósra tehetjük, vagy kalácsra. Kiváló például grillezett csirke mellé. Sokak kedvencéből, az asztalt szilvából jó mártást lehet főzni karácsonyi sült húsok mellé.

A hús sütése után maradó pecsenyelébe bele kell darabolni a szilvát, öntsünk hozzá vörösbort, főzzük fel fűszerekkel, öntsük rá a húsra. De erre jó a csipkebogyólekvár vagy -szirup is, például vaddisznópörkölthöz, krumpligombóc mellé, vagy vörösboros, borókabogyós pörkölthöz kínálhatjuk. Ami a karácsonyi ajándékokat illeti, Kata azt ajánlja, hogy próbáljunk saját konyhánkból választani meglepetést. Még neki lehet állni az aszalásnak, nem drága a körte, az alma. Őrölt fahéjjal, gyömbérrel megbolondíthatjuk. Tegyük átlátszó zacskókba az aszaltgyümölcs-karikákat, kössük át a zacskót ünnepi szalaggal.

Szárított zöldfűszereket is ajándékozhatunk, azokat tehetjük illatpárnába fahéjjal. Jó ajándék lehet a nagymamának, és szülői segítséggel elkészítheti az unoka. Morzsolás hatására sokáig illatozik. A hagymalekvárt mazsolával, aszalt szilvával készítsük, az üvegre kerülhet üres címke, amelyre a gyerekek rajzolhatnak.

Mikulásra tejbevonós csoki helyett akár egy diákcsemegét is összeállíthatunk. Tepsiben diót, mogyorót, mandulát kell ehhez lepirítani. Lehet sósan is, fahéjjal, gyömbérrel, és pirítatlan magvakkal szintén keverhetjük. Biztosan finom lesz.

