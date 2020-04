Ajkai túravezető jó tanácsai vírusveszélyes időszakra

A tavaszi napsugarak hétvégén a szabadba csalogatták az embereket. Ez minden tél végén így van, most, amikor a vírusveszély hetekre, talán hónapokra a lakásba kényszerít mindenkit, még nagyobb az igény a friss levegőre és a mozgásra.

Március utolsó hétvégéjén a Csingeri-parkerdő, a Sárcsi-kút környéke tele volt kirándulókkal. Ha nem vagyunk óvatosak, az erdő sem veszélytelen hely ebben az időben.

Káldi Géza, a Bánki Donát Természetbarát Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, aranyjelvényes túravezető javasolja, a járványveszély miatt most csak a családtagok kiránduljanak együtt. A természetben, a jó levegőn is el lehet egymástól kapni a vírust, így most ne szervezzünk a baráti társaságokból nagyobb csapatot.

Az erdőben se nyúljunk semmihez, ne fogjuk meg a korlátot, ne üljünk le a padra, ugyanis nem tudhatjuk, hogy előttünk ki járt arra és fogta meg azt.

Fontos a helyismeret, ha útnak indulunk, legyen nálunk turistatérkép, vagy ha az nincs, ma már az okostelefonra letölthető a természetjáróknak hasznos applikáció, amely segít a tájékozódásban. Úgy tervezzük a kirándulást, hogy még világosban érjünk ki az erdőből. Ne induljunk el feltöltött mobiltelefon nélkül, és még indulás előtt írjuk be a segélyhívó számát.

Jó, ha van egy ismerős, aki jártas az erdei túrázásban, és ha szükséges, felhívhatjuk, hogy segítsen. Menet közben figyeljünk a tájékozódást és helymeghatározást segítő tárgyakra, például egy épület maradványaira, barlangra, ugyanis ha baj ér bennünket és segítséget kell kérni, ezek alapján könnyebb azonosítani a tartózkodási helyünket.