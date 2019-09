Akkor és most: így változott Veszprém az elmúlt ötven év alatt

Veszprémet 1969-ben leginkább a bontás és az építkezés jellemezte, ahogy a Képes Újság korabeli száma is beszámolt róla: „Az országot járva egyetlen helyen sem láttam olyan nagymérvű bontást és építkezést egy időben, mint Veszprémben, a Bakony fővárosában. Öreg házak, kényelmetlen lakások, régi utcák tűnnek el egyik napról a másikra, hogy helyet adjanak egy impozáns városközpontnak. Emberek százai dolgoznak, döntik a régi falakat, földgyaluk egyengetik az új házak helyét, amíg tart a ‘nagytakarítás’ Veszprémben.”

1969 A NAGYVILÁGBAN

Január 16. Prágában egy 20 éves egyetemista, Jan Palach benzinnel leönti és felgyújtja magát a kommunista rendszer elleni tiltakozásul.

Január 20. Elfoglalja hivatalát az 55 éves Richard Nixon, a megválasztott új republikánus párti amerikai elnök.

Július 20. Az Apollo–11 űrhajósai leszállnak a Holdra, Neil Armstrong az első ember a Holdon.

Augusztus 15-18. Woodstocki fesztivál az Egyesült Államokban.

Megjelenik Kurt Vonnegut Az ötös számú vágóhíd című regénye, a Beatles Abbey Road, a Rolling Stones Let It Bleed, a King Crimson In the Court of the Crimson King című albuma, valamint a brit szupercsapat, a Blind Faith első és egyetlen lemeze.

1969-ben született többek között Michael Schumacher német autóversenyző, Marilyn Manson amerikai énekes, Dave Grohl amerikai rockzenész, Cate Blanchett ausztrál színésznő és Gerard Butler skót színész.