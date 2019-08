Alkalmas vagy arra, hogy Veszprém megye Tündérszépe legyél? – Teszteld le most!

Továbbra is keressük azt a hölgyet, aki Veszprém megyét képviselheti Tündérszépek versenyünkön.

Szépnek gondolod magad? Vagy pont az ellenkezője? Félsz, hogy nem vagy alkalmas egy ilyen versenyre? Akkor töltsd ki tesztünket, amelyből megtudhatod, hogy alkalmas vagy e arra, hogy te legyél 2020 Tündérszépe!

Várjuk a jelentkezésedet!

Elmúltál 16, de még nem vagy 30? Jelentkezz versenyünkre és legyél Te 2020 Tündérszépe! Saját fotósorozattal is nevezhetsz, vagy kérhetsz profi fotózást is.

Ahogy az előző verseny során is, a megyei és regionális előválogatóból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4 hölgy – jut tovább, központi döntőben celeb zsűri választja ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók is megszavazzák a legszebb lányt. A megyei előválogatóba 30 kerül be, a regionális fordulóban Fejér, Veszprém és Zala megye 4 lánya küzdhet a továbbjutásért.

S hogy mit nyerhetsz? Azon túl, hogy egy életre szóló élményt szerezhetsz, egy felkészítőtábor, számtalan nyeremény, vásárlási utalványok, mobiltelefonok és egzotikus utazás is vár a legszebbekre. Sőt, idén a szavazók között is osztunk ki ajándékokat, így érdemes lesz izzítani a különböző elektronikus eszközöket!

Légy Te a Tündérszépek 2020 nyertese! Jelentkezz még ma!

(A tesztben felhasznált fotók forrása: pixabay.com)